Не варто купувати російський газ, якщо ми хочемо примусити Путіна до переговорів, - глава МЗС Італії Таяні

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні вважає, що Євросоюзу варто бути послідовним у питанні купівлі російського газу та нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.

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Подробиці

"Я вважаю, що нам не слід купувати російський газ, бо коли займаєш певну позицію, її треба дотримуватися – я маю на увазі послідовність. Ми послідовні. Ми заявили, що не будемо купувати російську нафту та газ, у нас є дуже хороші альтернативи, і ми рухаємося вперед", - сказав він.

Також, за словами Таяні, Італії розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива.

"Однак я вважаю, що правильно продовжувати та послідовно рухатися вперед, бо якщо ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, нам потрібно надсилати йому сигнали. В іншому випадку, якщо ми будемо жорсткими з одного боку, а потім м’якими з іншого, він продовжуватиме переслідувати власні інтереси", - пояснив міністр.

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