Не варто купувати російський газ, якщо ми хочемо примусити Путіна до переговорів, - глава МЗС Італії Таяні
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні вважає, що Євросоюзу варто бути послідовним у питанні купівлі російського газу та нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.
Подробиці
"Я вважаю, що нам не слід купувати російський газ, бо коли займаєш певну позицію, її треба дотримуватися – я маю на увазі послідовність. Ми послідовні. Ми заявили, що не будемо купувати російську нафту та газ, у нас є дуже хороші альтернативи, і ми рухаємося вперед", - сказав він.
Також, за словами Таяні, Італії розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива.
"Однак я вважаю, що правильно продовжувати та послідовно рухатися вперед, бо якщо ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, нам потрібно надсилати йому сигнали. В іншому випадку, якщо ми будемо жорсткими з одного боку, а потім м’якими з іншого, він продовжуватиме переслідувати власні інтереси", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль