Должна ли Украина соглашаться на "стамбульский мир" Путина? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

Российский диктатор Путин в очередной раз попытался выдвинуть в информационное пространство манипулятивные тезисы о том, что РФ якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но исключительно на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в начале полномасштабного вторжения.

Кремль пытается использовать эту тему для раскола украинского общества и ослабления международной поддержки Киева, выдвигая заведомо неприемлемые условия капитуляции.

"Россия, как уже неоднократно отмечалось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на основе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на местах в зоне "СВО", — заявил Путин в заявлении 23 июня.

Должна ли Украина согласиться вести переговоры на основе "станбульских договоренностей"?

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