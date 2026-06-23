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Новости Переговоры с Путиным Переговоры Украины и РФ
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Должна ли Украина соглашаться на "стамбульский мир" Путина? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

путін

Российский диктатор Путин в очередной раз попытался выдвинуть в информационное пространство манипулятивные тезисы о том, что РФ якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но исключительно на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в начале полномасштабного вторжения.

Кремль пытается использовать эту тему для раскола украинского общества и ослабления международной поддержки Киева, выдвигая заведомо неприемлемые условия капитуляции.

"Россия, как уже неоднократно отмечалось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на основе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на основе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на местах в зоне "СВО", — заявил Путин в заявлении 23 июня.

Должна ли Украина согласиться вести переговоры на основе "станбульских договоренностей"?

Примите участие в опросе на официальном Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

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опрос (3026) путин владимир (32628) переговоры с Россией (1507)
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Топ комментарии
+12
стамбульський мир - це коли наші перелякані приперлись - а потім світ побачив Бучу? ми мусимо їм свою бучу-мучу вдаштувати,а не домовленості
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23.06.2026 21:03 Ответить
+10
Стамбульський мір? Де там про мір якщо там чиста повна капітуляція з втратою території і державності. Тільки за цю пропозицію потрібно притягувати до кримінальної відповідальності як за зраду України і порушення Конституції України
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23.06.2026 21:06 Ответить
+8
От, гарні редактори.
Чи має Україна погоджуватися на "стамбульський мир" Путіна? Голосуйте в кацапському фсбшному додатку: телеграм.
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23.06.2026 21:03 Ответить

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