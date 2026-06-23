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Новини Переговори з Путіним Переговори України та РФ
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Чи має Україна погоджуватися на "стамбульський мир" Путіна? Голосуйте в телеграм-каналі Цензора

путін

Російський диктатор Путін вкотре спробував закинути в інформаційний простір маніпулятивні тези про те, що РФ нібито готова до мирних переговорів з Україною, але виключно на основі угод, досягнутих у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення.

Кремль намагається використати цю тему для розколу українського суспільства та послаблення міжнародної підтримки Києва, висуваючи завідомо неприйнятні умови капітуляції.

"Росія, як вже неодноразово зазначалося, готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі й були парафовані українською делегацією. Значить, все їх влаштовувало. Я не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, і реалій на землі в зоні "СВО"", - стверджував Путін у заяві 23 червня.

Чи має Україна погодитися вести переговори на основі "стамбульських домовленостей"?

Візьміть участь в опитуванні на офіційному телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

опитування (2198) путін володимир (25517) переговори з Росією (1625)
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Топ коментарі
+9
стамбульський мир - це коли наші перелякані приперлись - а потім світ побачив Бучу? ми мусимо їм свою бучу-мучу вдаштувати,а не домовленості
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23.06.2026 21:03 Відповісти
+6
Стамбульський мір? Де там про мір якщо там чиста повна капітуляція з втратою території і державності. Тільки за цю пропозицію потрібно притягувати до кримінальної відповідальності як за зраду України і порушення Конституції України
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23.06.2026 21:06 Відповісти
+5
От, гарні редактори.
Чи має Україна погоджуватися на "стамбульський мир" Путіна? Голосуйте в кацапському фсбшному додатку: телеграм.
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23.06.2026 21:03 Відповісти

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