Чи має Україна погоджуватися на "стамбульський мир" Путіна? Голосуйте в телеграм-каналі Цензора

Російський диктатор Путін вкотре спробував закинути в інформаційний простір маніпулятивні тези про те, що РФ нібито готова до мирних переговорів з Україною, але виключно на основі угод, досягнутих у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення.

Кремль намагається використати цю тему для розколу українського суспільства та послаблення міжнародної підтримки Києва, висуваючи завідомо неприйнятні умови капітуляції.

"Росія, як вже неодноразово зазначалося, готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі й були парафовані українською делегацією. Значить, все їх влаштовувало. Я не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. На основі домовленостей, досягнутих в Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, і реалій на землі в зоні "СВО"", - стверджував Путін у заяві 23 червня.

Чи має Україна погодитися вести переговори на основі "стамбульських домовленостей"?

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