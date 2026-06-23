Отдых в "Olympic Village", закончившийся смертью ребенка: подозреваемая экс-директор лагеря задержана в Черногории, - Кравченко

В Черногории задержали бывшего директора детского лагеря "Olympic Village", где в 2023 году погиб 10-летний мальчик. Суд уже вынес решение о её аресте с целью экстрадиции. После предъявления обвинения женщина находилась за пределами Украины и была объявлена в международный розыск.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Смерть ребенка — это не эпизод в уголовном производстве. Это трагедия, за которую должны ответить все, чьи действия или бездействие могли к ней привести.



Сегодня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшего директора детского лагеря "Olympic Village", где в 2023 году погиб 10-летний мальчик", — говорится в сообщении.

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Бывшая директор объявлена в международный розыск

После того как ей было сообщено о подозрении, она оставалась за пределами Украины, поэтому в отношении неё был объявлен международный розыск.

По запросу украинской стороны Интерпол опубликовал "красное уведомление".

21 июня этого года подозреваемую задержали на территории Черногории.

Сейчас прокуратура завершает необходимые процедуры для ее возвращения в Украину.

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Принципиальное дело для генерального прокурора

"Это дело для меня принципиальное. Когда я встречался с родителями погибшего мальчика, я пообещал, что виновные в его смерти будут наказаны.

Когда ребенок находится в лагере, ответственность за его жизнь и безопасность несут взрослые. Не формально, а реально — каждый день и каждую минуту. Родители доверяют таким учреждениям самое дорогое. И если это доверие было разрушено, государство обязано установить роль каждого, кто должен был обеспечить безопасность ребенка", — подчеркнул генеральный прокурор.



Бегство за границу не снимает ответственности. Ни одна страна и ни одна граница не должны стать способом уйти от правосудия.

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Обвинительный акт в отношении тренера лагеря

Отдельно напомню: обвинительный акт в отношении тренера лагеря, которого обвиняют в оставлении ребенка в опасности, уже находится на рассмотрении суда.



"Это дело находится под моим личным контролем.

Для семьи мальчика справедливость опоздала уже на годы. Наша обязанность — сделать все, чтобы она восторжествовала", — отметил Кравченко.