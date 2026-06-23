Отдых в "Olympic Village", закончившийся смертью ребенка: подозреваемая экс-директор лагеря задержана в Черногории, - Кравченко
В Черногории задержали бывшего директора детского лагеря "Olympic Village", где в 2023 году погиб 10-летний мальчик. Суд уже вынес решение о её аресте с целью экстрадиции. После предъявления обвинения женщина находилась за пределами Украины и была объявлена в международный розыск.
Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Смерть ребенка — это не эпизод в уголовном производстве. Это трагедия, за которую должны ответить все, чьи действия или бездействие могли к ней привести.
Сегодня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшего директора детского лагеря "Olympic Village", где в 2023 году погиб 10-летний мальчик", — говорится в сообщении.
Бывшая директор объявлена в международный розыск
- После того как ей было сообщено о подозрении, она оставалась за пределами Украины, поэтому в отношении неё был объявлен международный розыск.
- По запросу украинской стороны Интерпол опубликовал "красное уведомление".
- 21 июня этого года подозреваемую задержали на территории Черногории.
- Сейчас прокуратура завершает необходимые процедуры для ее возвращения в Украину.
Принципиальное дело для генерального прокурора
"Это дело для меня принципиальное. Когда я встречался с родителями погибшего мальчика, я пообещал, что виновные в его смерти будут наказаны.
Когда ребенок находится в лагере, ответственность за его жизнь и безопасность несут взрослые. Не формально, а реально — каждый день и каждую минуту. Родители доверяют таким учреждениям самое дорогое. И если это доверие было разрушено, государство обязано установить роль каждого, кто должен был обеспечить безопасность ребенка", — подчеркнул генеральный прокурор.
Бегство за границу не снимает ответственности. Ни одна страна и ни одна граница не должны стать способом уйти от правосудия.
Обвинительный акт в отношении тренера лагеря
Отдельно напомню: обвинительный акт в отношении тренера лагеря, которого обвиняют в оставлении ребенка в опасности, уже находится на рассмотрении суда.
"Это дело находится под моим личным контролем.
Для семьи мальчика справедливость опоздала уже на годы. Наша обязанность — сделать все, чтобы она восторжествовала", — отметил Кравченко.
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