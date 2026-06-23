Відпочинок у "Olympic Village", який закінчився смертю дитини: підозрювану ексдиректорку табору затримано в Чорногорії, - Кравченко
У Чорногорії затримали колишню директорку дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Суд уже ухвалив рішення про її екстрадиційний арешт. Після повідомлення про підозру жінка перебувала за межами України та була оголошена в міжнародний розшук.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Смерть дитини – це не епізод у кримінальному провадженні. Це трагедія, за яку мають відповісти всі, чиї дії або бездіяльність могли до неї призвести.
Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні.
Ексдиректорка була оголошена в міжнародний розшук
- Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук.
- За запитом української сторони Інтерпол опублікував "червоне оповіщення".
- 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії.
- Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.
Принципова справа для Генпрокурора
"Ця справа для мене принципова. Коли я зустрічався з батьками потерпілого хлопця, я пообіцяв, що винні у його смерті будуть покарані.
Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини. Батьки довіряють таким закладам найдорожче. І якщо ця довіра була зруйнована, держава зобов’язана встановити роль кожного, хто мав забезпечити безпеку дитини", - наголосив Генпрокурор.
Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя.
Обвинувальний акт стосовно тренера табору
Окремо нагадаю: обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.
"Ця справа перебуває на моєму особистому контролі.
Для родини хлопчика справедливість запізнилася вже на роки. Наш обов’язок зробити все, щоб вона настала", - зазначив Кравченко.
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