Відпочинок у "Olympic Village", який закінчився смертю дитини: підозрювану ексдиректорку табору затримано в Чорногорії, - Кравченко

У Чорногорії затримали колишню директорку дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Суд уже ухвалив рішення про її екстрадиційний арешт. Після повідомлення про підозру жінка перебувала за межами України та була оголошена в міжнародний розшук.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Смерть дитини – це не епізод у кримінальному провадженні. Це трагедія, за яку мають відповісти всі, чиї дії або бездіяльність могли до неї призвести.



Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Троє дітей потонули за одну добу на Рівненщині, - поліція. ФОТО

Ексдиректорка була оголошена в міжнародний розшук

Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук.

За запитом української сторони Інтерпол опублікував "червоне оповіщення".

21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії.

Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.

Також дивіться: У Харкові розслідують службову недбалість посадовиці у справах дітей після загибелі 4-річного хлопчика. ФОТОрепортаж

Принципова справа для Генпрокурора

"Ця справа для мене принципова. Коли я зустрічався з батьками потерпілого хлопця, я пообіцяв, що винні у його смерті будуть покарані.

Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини. Батьки довіряють таким закладам найдорожче. І якщо ця довіра була зруйнована, держава зобов’язана встановити роль кожного, хто мав забезпечити безпеку дитини", - наголосив Генпрокурор.



Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя.

Також читайте: 11-річного хлопчика знайшли мертвим на енергооб’єкті на Івано-Франківщині

Обвинувальний акт стосовно тренера табору

Окремо нагадаю: обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.



"Ця справа перебуває на моєму особистому контролі.

Для родини хлопчика справедливість запізнилася вже на роки. Наш обов’язок зробити все, щоб вона настала", - зазначив Кравченко.