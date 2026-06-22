Троє дітей потонули за одну добу на Рівненщині, - поліція. ФОТО

На Рівненщині за одну добу потонули троє дітей віком 11, 14 та 15 років.

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

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Хлопчика шукали всю ніч

Перший трагічний випадок стався у селі Цепцевичі Сарненського району.

Близько 01:20 21 червня до поліції звернулася місцева жителька та повідомила, що її син не повернувся додому після прогулянки на велосипеді. Поблизу річки Горинь правоохоронці та рятувальники знайшли велосипед і особисті речі дитини.

Близько 10:00 тіло 14-річного хлопця виявили у водоймі.





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Дівчина потонула під час відпочинку з друзями

Того ж дня близько 16:40 правоохоронцям повідомили про зникнення 15-річної дівчини у Дубровиці.

Попередньо встановлено, що підлітка разом із друзями відпочивала на місцевому ставку. Під час купання вона зникла під водою.

Через 40 хвилин місцевий житель виявив дівчину та витягнув її на берег. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося.

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11-річна дівчинка загинула у річці Случ

Ще одна трагедія сталася ввечері у селі Прислуч.

Близько 23:00 до поліції звернулася мати 11-річної дівчинки та повідомила про її зникнення.

Правоохоронці з'ясували, що дитина разом із друзями перебувала біля річки Случ. Діти без нагляду дорослих вирішили скупатися. Після зникнення дівчинки її друзі злякалися та втекли, не повідомивши про подію дорослим.

Під час пошукових робіт водолази виявили тіло дитини у водоймі приблизно за 800 метрів від місця зникнення.

За всіма фактами слідчі проводять досудові розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України з відміткою "нещасний випадок" та встановлюють усі обставини трагедій.

У поліції вкотре закликали батьків не залишати дітей без нагляду поблизу водойм і постійно нагадувати їм правила безпечної поведінки на воді.

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