Трое детей утонули за сутки в Ровенской области, - полиция. ФОТО

В Ровенской области за сутки утонули трое детей в возрасте 11, 14 и 15 лет.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает Цензор.НЕТ.

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Мальчика искали всю ночь

Первый трагический случай произошел в селе Цепцевичи Сарненского района.

Около 01:20 21 июня в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее сын не вернулся домой после прогулки на велосипеде. Вблизи реки Горынь правоохранители и спасатели нашли велосипед и личные вещи ребенка.

Около 10:00 тело 14-летнего мальчика обнаружили в водоеме.





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Девушка утонула во время отдыха с друзьями

В тот же день около 16:40 правоохранителям сообщили об исчезновении 15-летней девушки в Дубровице.

Предварительно установлено, что подросток вместе с друзьями отдыхала на местном пруду. Во время купания она исчезла под водой.

Через 40 минут местный житель обнаружил девушку и вытащил ее на берег. Медики проводили реанимационные меры, однако спасти ребенка не удалось.

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11-летняя девочка погибла в реке Случ

Еще одна трагедия произошла вечером в селе Прислуч.

Около 23:00 в полицию обратилась мать 11-летней девочки и сообщила о ее исчезновении.

Правоохранители выяснили, что ребенок вместе с друзьями находился у реки Случ. Дети без присмотра взрослых решили искупаться. После исчезновения девочки ее друзья испугались и убежали, не сообщив о случившемся взрослым.

В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело ребенка в водоеме примерно в 800 метрах от места исчезновения.

По всем фактам следователи проводят досудебные расследования по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "несчастный случай" и устанавливают все обстоятельства трагедии.

В полиции в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и постоянно напоминать им о правилах безопасного поведения на воде.

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