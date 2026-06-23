Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 23 июня, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 23 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:09 — БПЛА мимо Дергачей курсом на Харьков.
В 20:12 — Сумы — в направлении города вражеский БПЛА с севера.
Обновленная информация
В 20:46 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.
В 20:51 - Повторные пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на город Харьков.
Обновленная информация
В 21:30 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину и Донетчину.
В 21:53 – Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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