Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 23 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 23 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:09 - БпЛА повз Дергачі курсом на Харків.
О 20:12 - Суми - в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі.
Оновлена інформація
О 20:46 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
О 20:51 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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