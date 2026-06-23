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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 23 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 23 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:09 - БпЛА повз Дергачі курсом на Харків.

О 20:12 - Суми - в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі.

Оновлена інформація

О 20:46 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

О 20:51 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: В Україні можуть побудувати підземні сховища пального через загрозу російських ударів

Автор: 

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