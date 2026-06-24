Использовал связи среди военных: СБУ задержала корректировщика ударов РФ по Одессе

В Одесской области задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по областному центру.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На врага работал завербованный бывший военнослужащий ВСУ, который в 2005 году уволился со службы и поселился в портовом городе.

"После начала полномасштабной войны злоумышленник связался со своим бывшим подчиненным, который в настоящее время командует батальоном в составе отдельной мотострелковой бригады РФ, воюющей на Покровском направлении.

Во время разговора фигурант предложил российскому военному свою помощь в наведении ракетно-дроновых атак рашистов на областной центр.

Вражеский комбат доложил ФСБ об установленном контакте с бывшим руководителем, и российская спецслужба взяла предателя в "разработку", — говорится в сообщении.

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Впоследствии агенту поручили отслеживать местоположения украинских войск и оборонных предприятий, по которым войска РФ готовили удары.

Больше всего оккупантов интересовали подразделения ПВО, защищающие Одесскую область, а также координаты расположения местных компаний, задействованных в выполнении оборонных заказов, в частности по производству дронов.

"Чтобы получить разведданные, агент использовал профессиональные знания и разветвленные связи среди бывших и действующих военных, у которых завуалированно выпытывал нужную ему информацию.

В случае получения геолокаций оборонных объектов фигурант проводил вблизи них доразведку на собственном транспорте.

Во время этих разведывательных вылазок он также отслеживал для ФСБ перемещение морских судов в прибрежной акватории и график их захода в Одесский порт", — отметили в Службе безопасности.

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Злоумышленник был разоблачен на начальном этапе своей шпионской деятельности, и были приняты меры по обеспечению безопасности украинских объектов.

После документирования преступлений агента его задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с ФСБ.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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