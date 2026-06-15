Задержана агент РФ, которая корректировала одну из самых масштабных атак на Киев, СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области ещё одну корректировщицу ФСБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Координировала атаку 24 мая 2026 года
Установлено, что она причастна к одной из самых масштабных атак РФ по столице Украины, которая произошла 24 мая 2026 года. Кроме того, после этого обстрела она готовила новые удары рашистов по Киеву.
Как выяснило расследование, наведением российских дронов и ракет занималась завербованная врагом безработная жительница Черноморска из Одесской области.
Для выполнения агентурного задания женщина под предлогом туристического отдыха прибыла в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря.
Там она поселилась в номере с видом на акваторию водохранилища и установила в окне телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.
Таким образом российские спецслужбисты надеялись в режиме онлайн отслеживать локации и боевую работу украинской ПВО во время атаки РФ.
По материалам дела, в случае обнаружения координат зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, рашисты планировали нанести по ним комбинированные удары.
После ночного обстрела города 24 мая агент "залягла на дно", но впоследствии получила новое задание по корректировке дальнейших обстрелов столицы Украины.
Задержание и подозрение
- Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда она обустраивала новый "наблюдательный пункт" в гостиничном номере возле Киевского моря.
- Установлено, что российская спецслужба завербовала фигурантку в Telegram-канале по поиску "легких заработков".
- Во время обысков у задержанной изъяты два смартфона, ноутбук и черновые записи с доказательствами работы на врага.
- Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Шуфрич з коломойським та Цемах з беркутньою, це підтвердять!!!
Агентура окупантів, щоденно убиває Українців, а не осіб з Урядового кварталу кабміндічів!!!
Суд Лінча та дієва люстрація вірьовкою, стали уже НЕВІДВОРОТНО перед лицем цих осіб!!!