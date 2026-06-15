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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Задержана агент РФ, которая корректировала одну из самых масштабных атак на Киев, СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области ещё одну корректировщицу ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Координировала атаку 24 мая 2026 года

Установлено, что она причастна к одной из самых масштабных атак РФ по столице Украины, которая произошла 24 мая 2026 года. Кроме того, после этого обстрела она готовила новые удары рашистов по Киеву.

координатор удара по Киеву

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Как выяснило расследование, наведением российских дронов и ракет занималась завербованная врагом безработная жительница Черноморска из Одесской области.

Для выполнения агентурного задания женщина под предлогом туристического отдыха прибыла в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря.

Там она поселилась в номере с видом на акваторию водохранилища и установила в окне телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.

Таким образом российские спецслужбисты надеялись в режиме онлайн отслеживать локации и боевую работу украинской ПВО во время атаки РФ.

По материалам дела, в случае обнаружения координат зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, рашисты планировали нанести по ним комбинированные удары.

После ночного обстрела города 24 мая агент "залягла на дно", но впоследствии получила новое задание по корректировке дальнейших обстрелов столицы Украины.

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Задержание и подозрение

  • Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем", когда она обустраивала новый "наблюдательный пункт" в гостиничном номере возле Киевского моря.
  • Установлено, что российская спецслужба завербовала фигурантку в Telegram-канале по поиску "легких заработков".
  • Во время обысков у задержанной изъяты два смартфона, ноутбук и черновые записи с доказательствами работы на врага.
  • Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киевская область (4673) обстрел (33139) СБУ (20767) шпионаж (1492)
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Топ комментарии
+2
там що море мілке? чому такі люди не вішаються і не топляться прям під час затримання?
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15.06.2026 14:51 Ответить
+2
Сікір башка.
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15.06.2026 14:58 Ответить
+2
Толку ніякого, рило закрили щоб що?
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15.06.2026 14:59 Ответить
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там що море мілке? чому такі люди не вішаються і не топляться прям під час затримання?
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15.06.2026 14:51 Ответить
«Ім'я мені - легіон»
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15.06.2026 14:52 Ответить
Її ім'я, уйобище рашиське.
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15.06.2026 15:00 Ответить
Тюремное заключение их очевидно не пугает совсем.
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15.06.2026 14:56 Ответить
Сікір башка.
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15.06.2026 14:58 Ответить
Татаров з єрмаком і резніковим, поклопочуть, щоб судочинство над коригувальниками, було «НЕВІДВОРОТНО» упродовж багатьох років….
Шуфрич з коломойським та Цемах з беркутньою, це підтвердять!!!
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15.06.2026 15:05 Ответить
Толку ніякого, рило закрили щоб що?
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15.06.2026 14:59 Ответить
Скільки можна гнати пургу про "шукала легких заробітків". Це однозначно колаборанти, зрадники, які мають отримувати довічне ув'язнення.
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15.06.2026 15:01 Ответить
Публично повесить суку и это самое гуманное что надо с делать с такой тварью.
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15.06.2026 15:01 Ответить
Повисять, сто відсотків повисять, буде місцевою депутаткою від Слуг народа...
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15.06.2026 15:09 Ответить
Ось черговий, упродовж 5 років, КРИВАВИЙ приклад саботування стефанчуком+зеленським+свириденко та їх держсекретарями, невідкладного та нагального внесення змін до законодавства щодо посилення ПОКАРАННЯ, а не якогось там осудження коригувальників!!
Агентура окупантів, щоденно убиває Українців, а не осіб з Урядового кварталу кабміндічів!!!
Суд Лінча та дієва люстрація вірьовкою, стали уже НЕВІДВОРОТНО перед лицем цих осіб!!!
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15.06.2026 15:02 Ответить
Віддайте її мешканцям Київа.Феміда імпотентна.Навіть пожитєвий строк не компенсує матеріальних збитків і не поверне загиблих громадян.
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15.06.2026 15:08 Ответить
Йорша в щєль і руки зав'язати за спиною і на мінні поля ссуку!
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15.06.2026 15:11 Ответить
 
 