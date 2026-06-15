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Новости Фото Обстрелы Киева
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Рашисты нанесли удар по Киево-Печерской лавре БПЛА "Герань", - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по Киево-Печерской лавре с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-2", который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Такой вывод сделан на основе анализа обломков беспилотника, обнаруженных на месте попадания.

По данным следствия, вражеская атака на монастырский комплекс произошла в 01:50 15 июня 2026 года во время массированного обстрела столицы Украины.

По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который попал в Стефановский придел Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

В ходе исследования обломков установлено, что отдельные комплектующие беспилотника изготовлены на территории РФ, в частности в особой экономической зоне "Алабуга". Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах дрона.

В результате удара повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и остекление собора. Погибших и раненых нет.

Также взрывной волной повреждены соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.

Следователи СБУ квалифицируют инцидент как военное преступление и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств российской атаки и привлечению виновных к ответственности.

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Обломки российского беспилотника

СБУ: Лавру атаковали дроном
СБУ: Лавру атаковали дроном
СБУ: Лавру атаковали дроном
СБУ: Лавру атаковали дроном
СБУ: Лавру атаковали дроном

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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беспилотник (5326) Лавра (414) СБУ (20767) Шахед (2259)
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Цікаво після цього моральні виродки і корумповані зрадники України з Банкової і особисто товариш Зеля і надалі будуть дозволяти сатанистам УПЦ МП імені ***** в лаврі перебувати ?
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15.06.2026 13:17 Ответить
їм похер,головне мінори не чипайте....
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15.06.2026 13:25 Ответить
******** працює- всім похер. Краще бочку з мащутом підірвати. Виглядає ефектніше. Шоу маст гоу он.
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15.06.2026 13:17 Ответить
Більше тисячі двухсот кілометрів від України, ппо та бетонні цеха. Чим ти ту єлабугу підірвати збираєшся ? А щодо шоу з мазутними бочками-кацапам подобається. Не тільки в Криму, а вже й на болотах бензин шукають.
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15.06.2026 13:30 Ответить
Нагадати ттх "фламінго" чи сам загуглиш?
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15.06.2026 13:34 Ответить
а як малошвидкісна Герань взагалі долетіла ?

де славетні дрони перехоплювачі?
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15.06.2026 13:18 Ответить
продають досвід за повновісні шекелі....
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15.06.2026 13:26 Ответить
В Києві та по області вночі сильний дощ йшов.
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15.06.2026 13:32 Ответить
Надіюсь, що до вечора кремль буде горіти
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15.06.2026 13:26 Ответить
 
 