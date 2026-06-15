Рашисти вдарили по Києво-Печерській лаврі БпЛА "Герань", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти ударили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі безпеки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Такий висновок зроблено на основі аналізу уламків безпілотника, виявлених на місці влучання.

За даними слідства, ворожа атака на монастирський комплекс сталася о 01:50 15 червня 2026 року під час масованого обстрілу столиці України.

За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який влучив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Під час дослідження уламків встановлено, що окремі комплектуючі безпілотника виготовлені на території РФ, зокрема в особливій економічній зоні "Алабуга". Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах дрона.

Унаслідок удару пошкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблих і поранених немає.

Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі СБУ кваліфікують інцидент як воєнний злочин і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" виділив 2 мільйони на відновлення постраждалої від ворожого обстрілу Києво-Печерської лаври

Уламки російського безпілотника











Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В УПЦ МП відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі