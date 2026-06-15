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Новини Фото Обстріли Києва
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Рашисти вдарили по Києво-Печерській лаврі БпЛА "Герань", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти ударили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі безпеки України.

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Такий висновок зроблено на основі аналізу уламків безпілотника, виявлених на місці влучання.

За даними слідства, ворожа атака на монастирський комплекс сталася о 01:50 15 червня 2026 року під час масованого обстрілу столиці України.

За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який влучив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Під час дослідження уламків встановлено, що окремі комплектуючі безпілотника виготовлені на території РФ, зокрема в особливій економічній зоні "Алабуга". Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах дрона.

Унаслідок удару пошкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблих і поранених немає.

Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі СБУ кваліфікують інцидент як воєнний злочин і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ПриватБанк" виділив 2 мільйони на відновлення постраждалої від ворожого обстрілу Києво-Печерської лаври

Уламки російського безпілотника

СБУ: Лавру атакували дроном
СБУ: Лавру атакували дроном
СБУ: Лавру атакували дроном
СБУ: Лавру атакували дроном
СБУ: Лавру атакували дроном

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) Лавра (293) СБУ (13962) Шахед (2271)
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Топ коментарі
+10
Цікаво після цього моральні виродки і корумповані зрадники України з Банкової і особисто товариш Зеля і надалі будуть дозволяти сатанистам УПЦ МП імені ***** в лаврі перебувати ?
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15.06.2026 13:17 Відповісти
+6
їм похер,головне мінори не чипайте....
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15.06.2026 13:25 Відповісти
+6
Висновок - ведмедя на кіл
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15.06.2026 14:04 Відповісти
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Цікаво після цього моральні виродки і корумповані зрадники України з Банкової і особисто товариш Зеля і надалі будуть дозволяти сатанистам УПЦ МП імені ***** в лаврі перебувати ?
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15.06.2026 13:17 Відповісти
їм похер,головне мінори не чипайте....
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15.06.2026 13:25 Відповісти
******** працює- всім похер. Краще бочку з мащутом підірвати. Виглядає ефектніше. Шоу маст гоу он.
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15.06.2026 13:17 Відповісти
Більше тисячі двухсот кілометрів від України, ппо та бетонні цеха. Чим ти ту єлабугу підірвати збираєшся ? А щодо шоу з мазутними бочками-кацапам подобається. Не тільки в Криму, а вже й на болотах бензин шукають.
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15.06.2026 13:30 Відповісти
Нагадати ттх "фламінго" чи сам загуглиш?
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15.06.2026 13:34 Відповісти
А тобі нагадати товщину бетонного перекриття цеха .
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15.06.2026 14:06 Відповісти
Ти прораб з будівництва ********? ***** мене дивують такі персонажі. Не треба бач нічого обстрілювати, тому що там можуть бути стіни з бетону,броня та ще хрен знає що. Треш якийсь.
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15.06.2026 14:10 Відповісти
а як малошвидкісна Герань взагалі долетіла ?

де славетні дрони перехоплювачі?
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15.06.2026 13:18 Відповісти
продають досвід за повновісні шекелі....
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15.06.2026 13:26 Відповісти
Надіюсь, що до вечора кремль буде горіти
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15.06.2026 13:26 Відповісти
От чорт, це такий малий та дешевий шматок заліза наносить стільки шкоди...
Добре, що не ракетою туди пульнули, а якби хотіли повністю знищити, то так і зробили б.
Висновок залишається в силі: не треба зайвий раз дражнити скаженого ведмедя.
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15.06.2026 13:58 Відповісти
Висновок - ведмедя на кіл
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15.06.2026 14:04 Відповісти
Що ще ляпнеш - ***@ський захисник рашистів? Хто кого дразнить? Русофашистам не потрібен ніякий повод щоб творити свої злодіяння. Може це ми на них напали? Може і дівчатам міні спідниці не носити щоб маньяків не провокувати , інакше вони самі винуваті будуть якщо на них маньяк нападе ?
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15.06.2026 14:09 Відповісти
Владік, пасасі щєй
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15.06.2026 15:26 Відповісти
Мокшани б'ють по центру Русі.
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15.06.2026 15:52 Відповісти
 
 