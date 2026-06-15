Рашисти вдарили по Києво-Печерській лаврі БпЛА "Герань", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти ударили по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі безпеки України.
Такий висновок зроблено на основі аналізу уламків безпілотника, виявлених на місці влучання.
За даними слідства, ворожа атака на монастирський комплекс сталася о 01:50 15 червня 2026 року під час масованого обстрілу столиці України.
За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який влучив у Стефанівський приділ Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.
Під час дослідження уламків встановлено, що окремі комплектуючі безпілотника виготовлені на території РФ, зокрема в особливій економічній зоні "Алабуга". Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах дрона.
Унаслідок удару пошкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблих і поранених немає.
Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.
Слідчі СБУ кваліфікують інцидент як воєнний злочин і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.
Уламки російського безпілотника
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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де славетні дрони перехоплювачі?
Добре, що не ракетою туди пульнули, а якби хотіли повністю знищити, то так і зробили б.
Висновок залишається в силі: не треба зайвий раз дражнити скаженого ведмедя.