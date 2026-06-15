Затримано агентку РФ, яка коригувала одну з наймасштабніших атак на Київ,- СБУ. ФОТО
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одну коригувальницю фсб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Коригувала атаку 24 травня 2026 року
Встановлено, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак РФ по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по Києву.
Як з’ясувало розслідування, наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини.
Для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря.
Там вона оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб.
У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки РФ.
За матеріалами справи, у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, рашисти планували здійснити по них комбіновані удари.
Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка "залягла на дно", але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України.
Затримання та підозра
- Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли вона облаштовувала новий "спостережний пункт" у готельному номері біля Київського моря.
- Встановлено, що російська спецслужба завербувала фігурантку в Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".
- Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, ноутбук та чорнові записи із доказами роботи на ворога.
- Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шуфрич з коломойським та Цемах з беркутньою, це підтвердять!!!
Агентура окупантів, щоденно убиває Українців, а не осіб з Урядового кварталу кабміндічів!!!
Суд Лінча та дієва люстрація вірьовкою, стали уже НЕВІДВОРОТНО перед лицем цих осіб!!!
Звідки ви, такі ідіоти, беретесь?!
Смерть, ****** з орками і ригоАНАЛЬНИМ вертухаям з служками продажними!!! Торкнуло йолопів за Правду!!
Буде вам ще і білка, буде і третій свисток з вірьовкою!
А "дурепа" це не стан розуму , це політичні вибір . Бо є зовсім інший вібір -- у Польшу чи куди йще ... Але курва обізнанно й переконливо обрала шлях гадити сусідям гадити співвітчисниками , а не полякам чи румунам !!!