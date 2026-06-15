Затримано агентку РФ, яка коригувала одну з наймасштабніших атак на Київ,- СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одну коригувальницю фсб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Коригувала атаку 24 травня 2026 року

Встановлено, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак РФ по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по Києву.

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Як з’ясувало розслідування, наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини.

Для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря.

Там вона оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки РФ.

За матеріалами справи, у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, рашисти планували здійснити по них комбіновані удари.

Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка "залягла на дно", але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України.

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Затримання та підозра