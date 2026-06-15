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Новини Фото Затримання коригувальників
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Затримано агентку РФ, яка коригувала одну з наймасштабніших атак на Київ,- СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одну коригувальницю фсб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Коригувала атаку 24 травня 2026 року

Встановлено, що вона причетна до однієї із наймасштабніших атак РФ по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари рашистів по Києву.

коригувальниця удару по києву

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Як з’ясувало розслідування, наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини.

Для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря.

Там вона оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки РФ.

За матеріалами справи, у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, рашисти планували здійснити по них комбіновані удари.

Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка "залягла на дно", але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України.

Також читайте: 17-річний студент передавав рашистам дані про позиції Сил оборони на Харківщині, - СБУ

Затримання та підозра

  • Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли вона облаштовувала новий "спостережний пункт" у готельному номері біля Київського моря.
  • Встановлено, що російська спецслужба завербувала фігурантку в Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".
  • Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, ноутбук та чорнові записи із доказами роботи на ворога.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київська область (4634) обстріл (34491) СБУ (13962) шпигунство (1127)
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Топ коментарі
+18
Скільки можна гнати пургу про "шукала легких заробітків". Це однозначно колаборанти, зрадники, які мають отримувати довічне ув'язнення.
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15.06.2026 15:01 Відповісти
+14
Її ім'я, уйобище рашиське.
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15.06.2026 15:00 Відповісти
+8
там що море мілке? чому такі люди не вішаються і не топляться прям під час затримання?
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15.06.2026 14:51 Відповісти
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там що море мілке? чому такі люди не вішаються і не топляться прям під час затримання?
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15.06.2026 14:51 Відповісти
«Ім'я мені - легіон»
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15.06.2026 14:52 Відповісти
Її ім'я, уйобище рашиське.
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15.06.2026 15:00 Відповісти
Тюремное заключение их очевидно не пугает совсем.
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15.06.2026 14:56 Відповісти
Сікір башка.
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15.06.2026 14:58 Відповісти
Татаров з єрмаком і резніковим, поклопочуть, щоб судочинство над коригувальниками, було «НЕВІДВОРОТНО» упродовж багатьох років….
Шуфрич з коломойським та Цемах з беркутньою, це підтвердять!!!
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15.06.2026 15:05 Відповісти
Толку ніякого, рило закрили щоб що?
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15.06.2026 14:59 Відповісти
Теж бісить..
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15.06.2026 15:22 Відповісти
Скільки можна гнати пургу про "шукала легких заробітків". Це однозначно колаборанти, зрадники, які мають отримувати довічне ув'язнення.
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15.06.2026 15:01 Відповісти
Публично повесить суку и это самое гуманное что надо с делать с такой тварью.
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15.06.2026 15:01 Відповісти
Повисять, сто відсотків повисять, буде місцевою депутаткою від Слуг народа...
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15.06.2026 15:09 Відповісти
Ось черговий, упродовж 5 років, КРИВАВИЙ приклад саботування стефанчуком+зеленським+свириденко та їх держсекретарями, невідкладного та нагального внесення змін до законодавства щодо посилення ПОКАРАННЯ, а не якогось там осудження коригувальників!!
Агентура окупантів, щоденно убиває Українців, а не осіб з Урядового кварталу кабміндічів!!!
Суд Лінча та дієва люстрація вірьовкою, стали уже НЕВІДВОРОТНО перед лицем цих осіб!!!
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15.06.2026 15:02 Відповісти
По перше пропаганда щасливого життя йде з рекламі у телевізорі, та інших програм, де показують шашличну рекламу, та іншими принади життя, поки люди гинуть, вони котів годують краще, ніж солдатів на фронті, та ще й розважальні програми де веселяться ті, хто ухилився від призову. І нехай відключать навіть весь інтернет, ТБ зробить свою справу
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15.06.2026 15:22 Відповісти
Що значить "посилення ПОКАРАННЯ, а не якогось там осудження коригувальників"? Будь-яке посилення покарання може відбуватись лише через осудження.
Звідки ви, такі ідіоти, беретесь?!
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15.06.2026 15:22 Відповісти
Он, як ротом понеслося лайно від запарєбрікавих орків!!
Смерть, ****** з орками і ригоАНАЛЬНИМ вертухаям з служками продажними!!! Торкнуло йолопів за Правду!!
Буде вам ще і білка, буде і третій свисток з вірьовкою!
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15.06.2026 15:27 Відповісти
Ти, ідіот, думаєш, що якщо ти будеш маячню капслоком писати, це надасть їй вигляду розумних аргументів?
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15.06.2026 15:32 Відповісти
До речі, ти постійно на форумі під австрійським прапорцем, отже, думаю, що це не впн, і ти справді в Австрії мешкаєш. Ти ухилянт чи рашистський бот?
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15.06.2026 15:44 Відповісти
Віддайте її мешканцям Київа.Феміда імпотентна.Навіть пожитєвий строк не компенсує матеріальних збитків і не поверне загиблих громадян.
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15.06.2026 15:08 Відповісти
Засуджений може бути обміняний на полоненого, або може працювати на українську економіку. А яка користь з мертвого?
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15.06.2026 15:25 Відповісти
шибениця для покарання спійманих на гарячому любителів "легкого заробітку" на крові - це могло б застерегти це біосміття і зберегти багато людських життів.
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15.06.2026 15:57 Відповісти
Йорша в щєль і руки зав'язати за спиною і на мінні поля ссуку!
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15.06.2026 15:11 Відповісти
Мабуть вона сподівалась на легких гроші у розділі повії, там москаль і знайшов її, та запропонував їй рольові ігри, а ця дура повелася
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15.06.2026 15:13 Відповісти
Брехня - гроші ці не "легкі" .
А "дурепа" це не стан розуму , це політичні вибір . Бо є зовсім інший вібір -- у Польшу чи куди йще ... Але курва обізнанно й переконливо обрала шлях гадити сусідям гадити співвітчисниками , а не полякам чи румунам !!!
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15.06.2026 15:57 Відповісти
Чому б не перевершувати й вести подвійну гру направляючи ворожі ракети на хибні цілі?
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15.06.2026 15:17 Відповісти
Там же телефон просто встановлений у вікні. Це яким цином перенаправляти? Поставити перед камерою монітор, на якому в онлайн змінювати відео з роботою ППО, переносячи спалахи в інші місця? Занадто важко для такого незначного джерела.
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15.06.2026 15:39 Відповісти
Це з розумними агентами можна робити, а з такими дурами, фсбшники просто гроші списують, а потім, щоб це не розкрилося, здають їх нашим.
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15.06.2026 16:00 Відповісти
Цю мерзоту треба тільки розстрілювати або нарозмінування іншої мови ці виродки не розуміють і нарешті наведіт лад з тими телеграм каналами.
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15.06.2026 15:28 Відповісти
главно дєло, шоб не позбавляли виборчого права, бо партії "явастуданєпасилал" треба буде достатня електоральна база для проходження у ВР.
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15.06.2026 15:30 Відповісти
Згоден з усіма , хто критикує гроші як мотивацію ... Й п"ять разів "за" довічний термін покарання . Виключно так й ми тоді назавжди забудьмо описувати дерградацію особистості як "пошук легких грошей" . Це не "легкі гроші" - дуже нелегкі . Легкі гроші , коли пенсионера грабують . А це патентованні зрадники й гроші для їх лише додатковий бонус ...
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15.06.2026 15:51 Відповісти
Періодично СБУ,контрозвідка затримує різних коригувальників і шпигунів дрібного калібру А чому не має затримань тих резидентів фсб,що займають високі посади,кто при владі. А таких---греблю гати. Памятаю,що зеленський говорив ,що план нашого наступу був задовго в кремлі до його початку . ВорогиУкраїни сидять у ДУЖЕ ВИСОКИХ КАБІНЕТАХ.то хто не дає їх викрити і арештувати ?
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15.06.2026 16:01 Відповісти
 
 