Використовував зв’язки серед військових: СБУ затримала коригувальника ударів РФ по Одесі

На Одещині затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по обласному центру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

На ворога працював завербований колишній військовослужбовець ЗСУ, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився у портовому місті.

"Після початку повномасштабної війни зловмисник вийшов на свого колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади рф, що воює на Покровському напрямку.

При розмові фігурант запропонував російському військовому свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру.

Ворожий комбат доповів фсб про встановлений контакт з колишнім керівником, і російська спецслужба взяла зрадника у "розробку", - йдеться в повідомленні.

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Згодом агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких війська РФ готували удари.

Найбільше окупантів цікавили підрозділи ППО, які захищають Одещину, а також координати розташування місцевих компаній, що задіяні у виконанні оборонних замовлень, зокрема із виробництва дронів.

"Щоб здобути розвіддані, агент використовував фахові знання та розгалужені зв’язки серед колишніх та діючих військових, в яких завуальовано випитував потрібну йому інформацію.

У разі отримання геолокацій оборонних об’єктів фігурант проводив поблизу них дорозвідку на власному транспорті.

Під час цих розвідвилазок він також відстежував для фсб переміщення морських суден у прибережній акваторії та графік їх заходу до Одеського порту", - зазначили у Службі безпеки.

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Зловмисника було викрито на початковому етапі його шпигунської активності і провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів.

Після документування злочинів агента його затримано за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ФСБ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під ввартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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