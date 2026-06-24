Використовував зв’язки серед військових: СБУ затримала коригувальника ударів РФ по Одесі
На Одещині затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по обласному центру.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
На ворога працював завербований колишній військовослужбовець ЗСУ, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився у портовому місті.
"Після початку повномасштабної війни зловмисник вийшов на свого колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади рф, що воює на Покровському напрямку.
При розмові фігурант запропонував російському військовому свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру.
Ворожий комбат доповів фсб про встановлений контакт з колишнім керівником, і російська спецслужба взяла зрадника у "розробку", - йдеться в повідомленні.
Згодом агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких війська РФ готували удари.
Найбільше окупантів цікавили підрозділи ППО, які захищають Одещину, а також координати розташування місцевих компаній, що задіяні у виконанні оборонних замовлень, зокрема із виробництва дронів.
"Щоб здобути розвіддані, агент використовував фахові знання та розгалужені зв’язки серед колишніх та діючих військових, в яких завуальовано випитував потрібну йому інформацію.
У разі отримання геолокацій оборонних об’єктів фігурант проводив поблизу них дорозвідку на власному транспорті.
Під час цих розвідвилазок він також відстежував для фсб переміщення морських суден у прибережній акваторії та графік їх заходу до Одеського порту", - зазначили у Службі безпеки.
Зловмисника було викрито на початковому етапі його шпигунської активності і провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів.
Після документування злочинів агента його затримано за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ФСБ.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під ввартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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