Хотіла "підключити" ГРУ до вуличних камер для коригування ударів: СБУ затримала агентку РФ на Запоріжжі

У Запорізькій області затримано жінку, яка працювала на російську воєнну розвідку. Нею виявилась бухгалтерка місцевого агропідприємства.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, жінка збиралася надати російським спецслужбістам віддалений доступ до камер зовнішнього спостереження, розміщених на фасаді її підприємства за 10 км від передової.

Камери компанії транслювали зображення одного із автошляхів, який Сили оборони використовують для перевезення вантажів на фронт.

Так, у ГРУ РФ сподівалися в режимі онлайн відстежувати переміщення українських військових і планувати по них комбіновані атаки.

Агентку викрили завчасно та затримали у лютому 2026 року на робочому місці, коли вона готувала до відправки в РФ паролі дистанційного підключення до відеокамер.

Читайте: Викрито 10 рашистів, які прицільно атакували цивільних дронами в Херсоні, - СБУ

Їй допомагав син

Протягом трьох місяців СБУ провела оперативну комбінацію з документування злочинів "зв’язкового" фігурантки. Ним виявився її син, який вже тривалий час проживає в одній з країн ЄС та працює на російське ГРУ.

Через нього росіяни і завербували жінку, доручивши їй знайти способи для коригування ударів по українських військах.

"Встановлено, що бухгалтерка мала повний доступ до камер зовнішнього спостереження свого підприємства і запропонувала російській спецслужбі використовувати їх як "відеопастки".

Крім цього, агентка додатково обходила місцевість, щоб виявити і передати гру рф геолокації Сил оборони, які задіяні в боях на передовій", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Суд виніс вирок агенту РФ, який наводив ракетні удари по Дніпру - 15 років тюрми

Під час обшуків у затриманої вилучено засоби зв’язку та чорнові записи із доказами її шпигунської активності.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також повідомлено про підозру її сину, який переховується за кордоном.

Також дивіться: Рашист, відстрілюючись від українського дрона, перечепився через пеньок і загинув від удару FPV-дрона. ВIДЕО