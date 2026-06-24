РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10059 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
228 0

Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

Прогноз по электроснабжению на 24 апреля

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, энергетики в настоящее время делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключения связаны с непогодой 

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в Кировоградской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области: более 30 тыс. семей остались без света

Отключений не прогнозируется

Также отмечается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 09:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в министерстве.

Читайте: Россия с начала полномасштабной войны нанесла более 6000 ударов по энергетике Украины, – Минэнерго

Автор: 

энергетика (3501) Минэнерго (606) отключение света (792)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 