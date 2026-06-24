Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, энергетики в настоящее время делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключения связаны с непогодой

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в Кировоградской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

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Отключений не прогнозируется

Также отмечается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.



"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 09:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в министерстве.

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