Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики в настоящее время делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключения связаны с непогодой
По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в Кировоградской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Отключений не прогнозируется
Также отмечается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 09:00 до 17:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в министерстве.
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