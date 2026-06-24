Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики наразі роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Є знеструмлення через негоду

За даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишається 20 населених пунктів на Кіровоградщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

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Відключень не прогнозується

Також зазначається, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.



"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 09:00 до 17:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему, - наголошують у міністерстві.

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