Бывшего чиновника Одесского горсовета подозревают в переплате 11,4 млн грн за квартиры для детей-сирот. ФОТО
Бывшему начальнику управления капитального строительства Одесского городского совета предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, в 2018 году Одесский городской совет реализовал программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в рамках которой город должен был приобрести 22 квартиры для последующей передачи детям. Ответственным за организацию закупки назначили начальника управления капитального строительства.
Прежде чем заключать договоры на приобретение квартир за бюджетные средства, чиновник был обязан убедиться, что предложенная цена соответствует реальной рыночной стоимости недвижимости. Для этого предусмотрен механизм независимой экспертизы оценочных отчетов — дополнительной проверки, которая должна подтвердить, что оценка проведена корректно, без завышений.
"Однако отчеты об оценке стоимости квартир предоставили сами продавцы, то есть сторона, прямо заинтересованная в том, чтобы цена была как можно выше. Чиновник принял эти документы без проверки: не сравнил заявленные цены с рыночными, не инициировал рецензирование отчетов и фактически согласовал выкуп квартир на условиях, определенных самими продавцами. На основании этих документов Одесский горсовет заключил договоры и оплатил приобретение 22 квартир по ценам, указанным в отчетах", — говорится в сообщении.
Что установили независимые экспертизы?
Впоследствии в рамках расследования были назначены независимые строительно-оценочная и экономическая экспертизы. Они установили, что реальная рыночная стоимость квартир была существенно ниже той, что фигурировала в договорах, а сами отчеты об оценке содержали существенные нарушения методологии и не могли служить законным основанием для определения цены.
Разница между суммой, фактически уплаченной городским советом, и реальной рыночной стоимостью квартир составила 11,4 млн грн. Территориальной громаде Одессы нанесен ущерб на указанную сумму.
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Поки не поб'ють горішки з місцевими прокурорами або новими депутатським вертухаями!! Усі вони «заброньовані» або інваліди-пенсіонери, бо числяться у сфері соцзахисту та Пенсійному фонді!!
А всього і треба, для їх дієвої люстрації, це лише три метра вірьовки і ліхтарний стовп, навпроти міськради!!
А тепер, починаються БАГАТОРІЧНІ і нікчемні гойдалки адвокатів-суддів, які теж причетні до цих злочинів!!