Бывшего чиновника Одесского горсовета подозревают в переплате 11,4 млн грн за квартиры для детей-сирот. ФОТО

Бывшему начальнику управления капитального строительства Одесского городского совета предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, в 2018 году Одесский городской совет реализовал программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в рамках которой город должен был приобрести 22 квартиры для последующей передачи детям. Ответственным за организацию закупки назначили начальника управления капитального строительства.

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Прежде чем заключать договоры на приобретение квартир за бюджетные средства, чиновник был обязан убедиться, что предложенная цена соответствует реальной рыночной стоимости недвижимости. Для этого предусмотрен механизм независимой экспертизы оценочных отчетов — дополнительной проверки, которая должна подтвердить, что оценка проведена корректно, без завышений.

"Однако отчеты об оценке стоимости квартир предоставили сами продавцы, то есть сторона, прямо заинтересованная в том, чтобы цена была как можно выше. Чиновник принял эти документы без проверки: не сравнил заявленные цены с рыночными, не инициировал рецензирование отчетов и фактически согласовал выкуп квартир на условиях, определенных самими продавцами. На основании этих документов Одесский горсовет заключил договоры и оплатил приобретение 22 квартир по ценам, указанным в отчетах", — говорится в сообщении.

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Что установили независимые экспертизы?

Впоследствии в рамках расследования были назначены независимые строительно-оценочная и экономическая экспертизы. Они установили, что реальная рыночная стоимость квартир была существенно ниже той, что фигурировала в договорах, а сами отчеты об оценке содержали существенные нарушения методологии и не могли служить законным основанием для определения цены.



Разница между суммой, фактически уплаченной городским советом, и реальной рыночной стоимостью квартир составила 11,4 млн грн. Территориальной громаде Одессы нанесен ущерб на указанную сумму.