Ексчиновника Одеської міськради підозрюють у переплаті 11,4 млн грн за квартири для дітей-сиріт. ФОТО

Колишньому начальнику управління капітального будівництва Одеської міської ради повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, що завдало тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, у 2018 році Одеська міська рада реалізувала програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в межах якої місто мало придбати 22 квартири для подальшої передачі дітям. Відповідальним за організацію закупівлі призначили начальника управління капітального будівництва.

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Перш ніж укладати договори на придбання квартир за бюджетні кошти, посадовець був зобов’язаний переконатися, що запропонована ціна відповідає реальній ринковій вартості нерухомості. Для цього передбачено механізм незалежного рецензування оціночних звітів - додаткової перевірки, яка має підтвердити, що оцінка проведена коректно, без завищень.

"Натомість звіти про оцінку вартості квартир надали самі продавці, тобто сторона, прямо зацікавлена в тому, аби ціна була якомога вищою. Посадовець прийняв ці документи без перевірки: не порівняв заявлені ціни з ринковими, не ініціював рецензування звітів і фактично погодив викуп квартир на умовах, які визначили самі продавці. На підставі цих документів Одеська міськрада уклала договори й оплатила придбання 22 квартир за цінами, вказаними у звітах", - йдеться у повідомленні.

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Що встановили незалежні експертизи?

Згодом у межах розслідування були призначили незалежні будівельно-оціночну та економічну експертизи. Вони встановили, що реальна ринкова вартість квартир була суттєво нижчою за ту, що фігурувала в договорах, а самі звіти про оцінку містили істотні порушення методології й не могли служити законною підставою для визначення ціни.



Різниця між сумою, яку фактично сплатила міська рада, та справжньою ринковою вартістю квартир становила 11,4 млн грн. Територіальній громаді Одеси завдано збитків на вказану суму.