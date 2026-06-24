Президент Зеленский подписал закон о реформе системы публичных закупок

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О публичных закупках", который предусматривает комплексное обновление системы государственных закупок в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию о документе на сайте Верховной Рады. Закон является частью договоренностей со Всемирным банком и позволит разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки.

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Что меняет закон

Согласно пояснительной записке, документ должен обеспечить экономию бюджетных средств, повысить прозрачность закупок и укрепить доверие международных партнеров.

Его положения направлены на создание современной, конкурентоспособной и эффективной системы публичных закупок, которая будет отвечать потребностям государства в период военного положения и послевоенного восстановления.

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Новые возможности для бизнеса

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства пояснили, что новые правила регулируют механизм разделения крупных закупок на лоты. Это должно снизить риск монополизации тендеров крупными компаниями и расширить доступ к ним для регионального бизнеса.

Также предприятия впервые получат возможность подавать альтернативные тендерные предложения с собственными технологическими или более экономически выгодными решениями.

Документ регламентирует взаимодействие с субподрядчиками и обновляет механизмы использования рамочных соглашений и динамических систем закупок, что позволит компаниям планировать участие в тендерах без повторного сбора документов для каждой процедуры.

Шаг к Евросоюзу

Закон имеет важное значение для евроинтеграции Украины, поскольку предусматривает имплементацию положений Директивы 2014/24/EU Европейского Союза.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании деклараций о добропорядочности и семейных связях судей.

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