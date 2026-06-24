Президент Зеленський підписав закон про реформу системи публічних закупівель

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про публічні закупівлі", який передбачає комплексне оновлення системи державних закупівель відповідно до європейських стандартів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті Верховної Ради. Закон є частиною домовленостей зі Світовим банком та дозволить розблокувати для України 3,5 млрд доларів фінансової підтримки.

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Що змінює закон

Згідно з пояснювальною запискою, документ має забезпечити економію бюджетних коштів, підвищити прозорість закупівель та зміцнити довіру міжнародних партнерів.

Його положення спрямовані на створення сучасної, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідатиме потребам держави під час воєнного стану та післявоєнного відновлення.

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Нові можливості для бізнесу

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснили, що нові правила врегульовують механізм поділу великих закупівель на лоти. Це має зменшити ризик монополізації тендерів великими компаніями та розширити доступ до них для регіонального бізнесу.

Також підприємства вперше отримають можливість подавати альтернативні тендерні пропозиції з власними технологічними або економічно вигіднішими рішеннями.

Документ унормовує взаємодію із субпідрядниками та оновлює механізми використання рамкових угод і динамічних систем закупівель, що дозволить компаніям планувати участь у тендерах без повторного збору документів для кожної процедури.

Крок до Євросоюзу

Закон має важливе значення для євроінтеграції України, оскільки передбачає імплементацію положень Директиви 2014/24/EU Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що Президент Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів.

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