Премьер-министр Финляндии примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, - СМИ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо будет представлять свою страну на пятой Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25 июня в польском Гданьске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу представительства Финляндии при ЕС.

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"Финляндия и Украина уже давно сотрудничают в таких сферах, как оборона, образование, верховенство права, энергетика и окружающая среда. Наше сотрудничество также является способом поддержки Украины на ее пути к членству в ЕС. Замечательно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС наконец официально начались на прошлой неделе", - заявил Орпо.

По его словам, в конференции также примут участие почти 20 финских компаний и представители бизнес-сообщества.

Орпо примет участие в саммите "Восточного фланга"

Помимо конференции по восстановлению Украины, глава финского правительства примет участие во Втором саммите Восточного фланга, посвященном укреплению возможностей Европы в сфере безопасности и обороны, в частности на восточной границе ЕС.

"Важно продолжать обсуждение в этом составе. Страны Восточного фланга работают вместе больше, чем раньше. Инициатива "Стража Восточного фланга", запущенная в Хельсинки в декабре прошлого года, приносит хорошие результаты. Недавние инциденты с беспилотниками подчеркивают важность наших усилий по ускорению процесса укрепления обороны и безопасности Европы на восточном фланге, оплоте Европы", – подчеркнул Орпо.

Первый саммит "Восточного фланга" состоялся в декабре 2025 года в Хельсинки.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского не ехать на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

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