Прем’єр Фінляндії візьме участь у Конференції з відновлення України в Гданську, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо представлятиме свою країну на п’ятій Конференції з відновлення України, яка відбудеться 25 червня у польському Гданську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Укрінформ із посиланням на пресслужбу представництва Фінляндії при ЄС.

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"Фінляндія та Україна вже давно співпрацюють у таких сферах, як оборона, освіта, верховенство права, енергетика та довкілля. Наша співпраця також є способом підтримки України на її шляху до членства в ЄС. Чудово, що переговори щодо вступу України до ЄС нарешті офіційно розпочалися минулого тижня", – заявив Орпо.

За його словами, у конференції також візьмуть участь майже 20 фінських компаній та представники бізнес-спільноти.

Орпо долучиться до саміту Східного флангу

Окрім конференції з відновлення України, глава фінського уряду візьме участь у Другому саміті Східного флангу, присвяченому зміцненню безпекових та оборонних можливостей Європи, зокрема на східному кордоні ЄС.

"Важливо продовжувати обговорення в цьому складі. Країни Східного флангу працюють разом більше, ніж раніше. Ініціатива "Варта Східного флангу", започаткована в Гельсінкі минулого грудня, досягає хороших результатів. Нещодавні інциденти з безпілотниками підкреслюють важливість наших зусиль щодо прискорення процесу зміцнення оборони та безпеки Європи на східному фланзі, оплоті Європи", – наголосив Орпо.

Перший саміт Східного флангу відбувся у грудні 2025 року в Гельсінкі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк назвав правильним рішення президента України Володимира Зеленського не їхати на Конференцію з відновлення України у Гданську.

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