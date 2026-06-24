Украина вернула четырех моряков, которых Иран удерживал после захвата судна в Ормузском проливе, – Тихий

Украинские дипломаты добились освобождения четырёх украинских моряков, которых представители Корпуса стражей исламской революции Ирана удерживали с апреля этого года после захвата судна в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, граждане Украины входили в экипаж контейнеровоза Epimonidas, который находился в Ормузском проливе.

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После задержания моряков МИД Украины, Департамент консульской службы и посольство Украины в Греции установили их личности и поддерживали связь с семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для поиска путей освобождения.

Моряки уже вернулись к своим семьям

В настоящее время украинские граждане покинули территорию Ирана и находятся в безопасности вместе со своими семьями.

По информации МИД, состояние здоровья освобожденных моряков удовлетворительное.

"Мы благодарны коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям судоходной компании и всем, кто присоединился к возвращению наших моряков. Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не оставляет своих людей", — подчеркнул Георгий Тихий.

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