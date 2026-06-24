Україна повернула чотирьох моряків, яких Іран утримував після захоплення судна в Ормузькій протоці, - Тихий

Українські дипломати домоглися звільнення чотирьох українських моряків, яких представники Корпусу вартових ісламської революції Ірану утримували з квітня цього року після захоплення судна в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, громадяни України входили до екіпажу контейнеровоза Epimonidas, який перебував в Ормузькій протоці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після затримання моряків МЗС України, Департамент консульської служби та посольство України в Греції встановили їхні особи та підтримували зв’язок із родинами, грецькою компанією-судновласником і причетними сторонами для пошуку шляхів звільнення.

Моряки вже повернулися до родин

Наразі українські громадяни залишили територію Ірану та перебувають у безпеці разом зі своїми родинами.

За інформацією МЗС, стан здоров’я звільнених моряків задовільний.

"Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей", – наголосив Георгій Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц і Макрон заявили про готовність забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці