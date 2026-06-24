Зеленскому доложили об уничтожении более 60 тыс тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота РФ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прежде всего обсудили выполнение плана наших далекобойных санкций против России за эту войну и шаги, необходимые для приближения мира. В частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга.

Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии", - отметил президент.

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Последствия ударов по РФ

Украинская разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских атак.

"Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту. Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", - отметил глава государства.

Также Зеленский заслушал доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации.

"Готовим новые, вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали: войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей!" - подытожил он.

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