За три года с момента запуска Единого реестра оружия украинцы подали более 1,25 млн заявлений, - Клименко

Единый реестр оружия, созданный после начала полномасштабного вторжения для усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия, за три года работы обеспечил рассмотрение более 1,25 млн заявлений на получение разрешительных документов. По данным МВД, положительные решения приняты в более чем 97% случаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

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"Три года назад мы запустили Единый реестр оружия - крайне важный инструмент контроля за оборотом огнестрельного оружия в Украине. Его создание стало ответом на вызовы полномасштабной войны, ведь учтенное оружие - это вопрос безопасности, ответственности и национальной устойчивости", - рассказал Клименко.

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Что произошло за три года

ЕРЗ значительно упростил доступ к соответствующим услугам и сделал процесс получения разрешительных документов более понятным и быстрым.

За это время граждане подали более 1 млн 255 тыс. заявлений на получение различных видов разрешительных документов.

По результатам их рассмотрения приняты положительные решения по более чем 97% обращений, а также сформировано более 2,6 млн выписок из Единого реестра оружия.

Совершенствование системы продолжается

В то же время ЕРЗ является лишь частью комплексной работы МВД в сфере оборота оружия. В настоящее время продолжаются меры по добровольному декларированию оружия и боеприпасов, а также ведется работа над совершенствованием нормативно-правового регулирования в этой сфере.

Созданная в МВД рабочая группа разрабатывает предложения по совершенствованию разрешительной системы, вопросам ответственности и самозащиты.

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"Наша задача - обеспечить прозрачные, современные и безопасные правила обращения с оружием, которые будут учитывать интересы граждан и потребности государства в области безопасности", - подчеркнул министр.