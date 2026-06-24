За три роки від запуску Єдиного реєстру зброї українці подали понад 1,25 млн заяв, - Клименко

Єдиний реєстр зброї, створений після початку повномасштабного вторгнення для посилення контролю за обігом вогнепальної зброї, за три роки роботи забезпечив розгляд понад 1,25 млн заяв на отримання дозвільних документів. За даними МВС, позитивні рішення ухвалено у більш ніж 97% випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

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"Три роки тому ми запустили Єдиний реєстр зброї – критично важливий інструмент контролю за обігом вогнепальної зброї в Україні. Його створення стало відповіддю на виклики повномасштабної війни, адже облікована зброя – питання безпеки, відповідальності та національної стійкості", - розповів Клименко.

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Що відбулося за три роки

ЄРЗ значно спростив доступ до відповідних послуг і зробив процес отримання дозвільних документів більш зрозумілим та швидким.

За цей час громадяни подали понад 1 млн 255 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

За результатами їх розгляду прийнято позитивні рішення у понад 97% звернень, а також сформовано понад 2,6 млн витягів із Єдиного реєстру зброї.

Вдосконалення системи триває

Водночас ЄРЗ є лише частиною комплексної роботи МВС у сфері обігу зброї. Наразі продовжуються заходи з добровільного декларування зброї та боєприпасів, а також триває робота над удосконаленням нормативно-правового регулювання у цій сфері.

Створена в МВС робоча група напрацьовує пропозиції щодо вдосконалення дозвільної системи, питань відповідальності та самозахисту.

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"Наше завдання — забезпечити прозорі, сучасні та безпечні правила обігу зброї, які враховуватимуть інтереси громадян і безпекові потреби держави", - наголосив міністр.