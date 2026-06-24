Руководили ракетным ударом по Кривому Рогу в июне 2023 года: СБУ сообщила о подозрении пяти рашистам

Пятерым высокопоставленным лицам вооруженных формирований РФ, организовавшим удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога 13 июня 2023 года, предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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В результате российской атаки погибли 13 местных жителей. Более 30 гражданских лиц получили ранения.

"Под российский обстрел попали многоквартирный дом, учебные заведения, продовольственная база и другие частные предприятия.

Для проведения воздушной атаки рашисты применили стратегические крылатые ракеты типа Х-101, которые были выпущены с российских бомбардировщиков – Ту-95МС", – говорится в сообщении.

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Кто занимался планированием и подготовкой удара?

Среди подозреваемых:

генерал армии Сергей Суровикин — на тот момент главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ, который согласовал задачу ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога;

генерал-лейтенант Сергей Дронов — заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ — определял цели применения ракетного вооружения;

генерал-лейтенант Сергей Кобылаш — командующий дальней авиацией воздушно-космических сил РФ — отдал боевое распоряжение об обстреле гражданских объектов;

полковник Николай Варпахович – командир 22-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии РФ – отдал боевое распоряжение о поражении гражданских целей;

полковник Олег Скитский – командир 121-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка РФ – обеспечил нанесение ракетного удара по гражданским объектам.

СБУ заочно сообщила всем о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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