Керували ракетним ударом по Кривому Рогу у червні 2023 року: СБУ повідомила про підозру п’ятьом рашистам

П'ятьом високопосадовцям збройних угруповань РФ, які організували удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу 13 червня 2023 року, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Подробиці

Внаслідок російської атаки загинули 13 місцевих жителів. Понад 30 цивільних дістали поранення.

"Під російський обстріл потрапили багатоквартирний будинок, навчальні заклади, продовольча база та інші приватні підприємства.

Для здійснення повітряної атаки рашисти застосували стратегічні крилаті ракети типу Х-101, які були випущені з російських літаків-бомбардувальників – Ту-95МС", - йдеться в повідомленні.

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Хто займався плануванням та підготовкою удару?

Серед підозрюваних:

генерал армії Сергій Суровікін – на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу;

генерал-лейтенант Сергій Дронов – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ – визначав цілі застосування ракетного озброєння;

генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ – скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів;

полковник Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ – скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей;

полковник Олег Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ – забезпечив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах.

СБУ заочно повідомила всім про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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