Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, є поранені у важкому стані
До чотирьох зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
У лікарні померла жінка
Як зазначається, вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від численних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка.
Стан поранених
За словами Вілкула, до 27 людей зросла кількість постраждалих, ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини.
"На ранок у лікарнях міста перебуває 17 осіб, з них 1 дуже важкий, стан критичний, 1 - дуже важкий, 2 - важкі, стабілізовані", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог ударив балістикою по Кривому Рогу, є жертви, пошкоджено промислову інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль