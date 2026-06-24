Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, є поранені у важкому стані

До чотирьох зросла кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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У лікарні померла жінка

Як зазначається, вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від численних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка.

Стан поранених

За словами Вілкула, до 27 людей зросла кількість постраждалих, ввечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини.

"На ранок у лікарнях міста перебуває 17 осіб, з них 1 дуже важкий, стан критичний, 1 - дуже важкий, 2 - важкі, стабілізовані", - йдеться у повідомленні.

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Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог ударив балістикою по Кривому Рогу, є жертви, пошкоджено промислову інфраструктуру.

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