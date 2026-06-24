Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до четырёх, есть раненые в тяжёлом состоянии

Число жертв вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области возросло до четырёх.

Об этом сообщилв Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В больнице скончалась женщина

Как отмечается, ночью, несмотря на то, что врачи до последнего боролись за её жизнь, от многочисленных несовместимых с жизнью травм скончалась 62-летняя женщина.

Состояние раненых

По словам Вилкула, число пострадавших возросло до 27 человек, вечером к медикам обратились родители 4-летнего ребенка.

"На утро в больницах города находятся 17 человек, из них 1 в очень тяжелом состоянии, состояние критическое, 1 - в очень тяжелом состоянии, 2 - в тяжелом состоянии, стабилизированы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге: пострадавших нет

Сегодня в Кривом Роге объявлен день траура.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес баллистический удар по Кривому Рогу, есть жертвы, повреждена промышленная инфраструктура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали пять районов Днепропетровской области: есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж