Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до четырёх, есть раненые в тяжёлом состоянии
Число жертв вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области возросло до четырёх.
Об этом сообщилв Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
В больнице скончалась женщина
Как отмечается, ночью, несмотря на то, что врачи до последнего боролись за её жизнь, от многочисленных несовместимых с жизнью травм скончалась 62-летняя женщина.
Состояние раненых
По словам Вилкула, число пострадавших возросло до 27 человек, вечером к медикам обратились родители 4-летнего ребенка.
"На утро в больницах города находятся 17 человек, из них 1 в очень тяжелом состоянии, состояние критическое, 1 - в очень тяжелом состоянии, 2 - в тяжелом состоянии, стабилизированы", - говорится в сообщении.
Сегодня в Кривом Роге объявлен день траура.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес баллистический удар по Кривому Рогу, есть жертвы, повреждена промышленная инфраструктура.
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