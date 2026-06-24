Российский вертолёт Ми-2 разбился во время сельскохозяйственных работ на Кубани
В среду, 24 июня, в Краснодарском крае РФ разбился многоцелевой лёгкий вертолёт Ми-2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Что известно?
Российские СМИ сообщают, что вертолёт упал во время сельскохозяйственных работ в Краснодарском крае. По предварительной информации, на борту находился один человек. Его судьба неизвестна.
Подробности
Ми-2 (по классификации НАТО: Hoplit) — советский многоцелевой лёгкий вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов в ДКБ имени М. Л. Миля. Это первый советский серийный вертолёт с газотурбинными двигателями.
Несмотря на то, что Ми-2 является разработкой советских конструкторов, его серийное производство было полностью развернуто в Польше на заводе PZL-Świdnik, где с 1965 по 1998 год было выпущено более 5400 единиц.
Основные характеристики и назначение:
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Экипаж: 1 человек.
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Пассажировместимость: до 8 человек (или 700 кг груза в кабине).
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Силовая установка: два газотурбинных двигателя ГТД-350.
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Максимальная скорость: 210 км/ч.
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Дальность полета: до 580 км.
В условиях полномасштабной войны против Украины российская армия и силовые структуры (в частности, МЧС и Росгвардия) из-за острого дефицита современной техники и санкций продолжают эксплуатировать эти глубоко устаревшие машины для:
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Воздушного мониторинга и патрулирования тыловых регионов;
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тренировочных полётов молодых пилотов;
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перевозки мелких грузов или медицинской эвакуации в глубоком тылу РФ (например, в Краснодарском крае).
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