Російський гелікоптер Мі-2 розбився під час сільськогосподарських робіт на Кубані
У середу, 24 червня, у Краснодарському краї РФ розбився багатоцільовий легкий гелікоптер Мі-2.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Що відомо?
Російські ЗМІ пишуть, що вертоліт впав під час сільськогосподарських робіт у Краснодарському краї. За попередньою інформацією, на борту перебував один чоловік. Згодом у ТАСС повідомили, що пілот загинув.
Деталі
Мі-2 (за класифікацією НАТО: Hoplit) — радянський багатоцільовий легкий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років у ДКБ імені М. Л. Міля. Це перший радянський серійний гелікоптер із газотурбінними двигунами.
Попри те, що Мі-2 є розробкою радянських конструкторів, її серійне виробництво було повністю розгорнуте в Польщі на заводі PZL-Świdnik, де з 1965 по 1998 рік випустили понад 5400 одиниць.
Основні характеристики та призначення:
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Екіпаж: 1 людина.
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Пасажиромісткість: до 8 осіб (або 700 кг вантажу в кабіні).
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Силова установка: два газотурбінні двигуни ГТД-350.
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Максимальна швидкість: 210 км/год.
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Дальність польоту: до 580 км.
В умовах повномасштабної війни проти України російська армія та силові структури (зокрема МНС та Росгвардія) через гострий дефіцит сучасної техніки та санкції продовжують експлуатувати ці глибоко застарілі машини для:
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Повітряного моніторингу та патрулювання тилових регіонів;
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Тренувальних польотів молодих пілотів;
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Транспортування дрібних вантажів або медичної евакуації в глибокому тилу РФ (як-от у Краснодарському краї).
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