Заместителю мэра Бучи сообщили о подозрении из-за завышения стоимости восстановления домов после оккупации

В Буче Киевской области заместителю городского головы было предъявлено подозрение в завышении стоимости строительных материалов при восстановлении жилых домов после оккупации. Следствие установило ущерб бюджету в размере более 3,1 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

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Под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры одному из заместителей мэра Бучи предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств при восстановлении жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ.

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Пять домов ремонтировали по завышенным ценам

По данным следствия, после деоккупации Бучи чиновник, обладая полномочиями на заключение договоров и подписание актов выполненных работ, заключил ряд договоров на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, пострадавших в ходе боевых действий.

Речь идет о пяти жилых домах в Буче.

Следствие установило, что во время выполнения работ в сметную документацию вносились завышенные цены на строительные материалы.

Несмотря на это, чиновник подписывал акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.

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Ущерб государству превысил 3 млн

По результатам проведенных экспертиз и проверок установлен ущерб на общую сумму свыше 3 млн 164 тыс. грн.



Действия должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата имущества в крупных размерах, совершенная повторно в условиях военного положения.



Досудебное расследование продолжается.

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