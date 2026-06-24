Заместителю мэра Бучи сообщили о подозрении из-за завышения стоимости восстановления домов после оккупации
В Буче Киевской области заместителю городского головы было предъявлено подозрение в завышении стоимости строительных материалов при восстановлении жилых домов после оккупации. Следствие установило ущерб бюджету в размере более 3,1 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры одному из заместителей мэра Бучи предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств при восстановлении жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ.
Пять домов ремонтировали по завышенным ценам
По данным следствия, после деоккупации Бучи чиновник, обладая полномочиями на заключение договоров и подписание актов выполненных работ, заключил ряд договоров на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, пострадавших в ходе боевых действий.
- Речь идет о пяти жилых домах в Буче.
- Следствие установило, что во время выполнения работ в сметную документацию вносились завышенные цены на строительные материалы.
- Несмотря на это, чиновник подписывал акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.
Ущерб государству превысил 3 млн
По результатам проведенных экспертиз и проверок установлен ущерб на общую сумму свыше 3 млн 164 тыс. грн.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата имущества в крупных размерах, совершенная повторно в условиях военного положения.
Досудебное расследование продолжается.
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