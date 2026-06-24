Россияне атаковали объекты "Нафтогаза" в четырёх областях: тяжело ранена сотрудница, работа части активов остановлена
Враг атаковал АЗС "Укрнафты" и производственные активы "Группы Нафтогаз" в нескольких областях, вследствие чего работа части из них приостановлена, а также есть пострадавший.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Автозаправочные комплексы
В частности, под ударом оказались несколько автозаправочных комплексов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Работа атакованных АЗК приостановлена
Кроме того, вследствие атаки "Шахедом" серьезно ранена сотрудница. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Объект добычи и хранения газа
Также россияне наносили удары дронами по производственным активам в Полтавской области. Имеются существенные повреждения объектов добычи и хранения газа. Работа части активов остановлена.
Сообщается, что на одном из объектов пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС и специалисты "Группы Нафтогаз". Пострадавших среди персонала и спасателей нет.
Продолжается оценка масштабов разрушений.
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