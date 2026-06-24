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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Росіяни атакували об’єкти "Нафтогазу" у чотирьох областях: важко поранено працівницю, роботу частини активів зупинено

Удари РФ по об’єктах Нафтогазу

Ворог атакував АЗК "Укрнафти" та виробничі активи "Групи Нафтогаз" у кількох областях, унаслідок чого роботу частини з них зупинено, а також є постраждала.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Автозаправні комплекси

Так, під ударом були кілька автозаправних комплексів у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Роботу атакованих АЗК зупинено

Крім того, внаслідок атаки шахедом серйозно поранено працівницю. Її госпіталізували у важкому стані.

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Об’єкт видобутку та зберігання газу

Також росіяни били дронами по виробничих активах на Полтавщині. Є суттєві пошкодження об’єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.

Повідомляється, що на одному з об’єктів пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС і фахівці "Групи Нафтогаз." Постраждалих серед персоналу та рятувальників немає.

Триває оцінка масштабів руйнувань.

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Автор: 

Нафтогаз (4462) Миколаївська область (2466) обстріл (34691) Запорізька область (5015) Дніпропетровська область (5166) Полтавська область (1406)
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