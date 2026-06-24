КСУ признал неконституционным безальтернативное содержание под стражей военнослужащих: жалобу подавал военный Гнездилов

В среду, 24 июня, Второй сенат Конституционного Суда Украины вынес решение по делу о конституционной жалобе военнослужащего Сергея Гнездилова.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-служба КСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали решения КСУ

Отмечается, что суд признал неконституционной часть восьмую статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины, отсрочив утрату силы этого положения на три месяца.

В решении говорится, что безальтернативное содержание под стражей военнослужащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении отдельных военных уголовных правонарушений, является несовместимым с Конституцией Украины.

КСУ пришел к выводу, что установление законодателем в отношении военнослужащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении ряда преступлений, исключительно самой строгой меры пресечения — содержания под стражей — нарушает требования частей первой и второй статьи 29 Основного закона Украины. В частности, это не обеспечивает требование наличия мотивированного судебного решения как результата судебного разбирательства.

По мнению КСУ, это искажает саму суть правосудия.

Также Судом констатировано, что оспариваемое положение УПК не соответствует требованиям статей 6, 21, частей первой, второй статьи 24, части первой статьи 28, части второй статьи 64, части второй статьи 124 Конституции Украины.

Судьей-докладчиком по делу выступил судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак.

Смотрите также: ГБР задержало военнослужащего 56-й ОМПБр Гнездилова, который публично перешел в СЗЧ. ФОТО

Что этому предшествовало?

Напомним, 21 сентября 2024 года военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

56-я отдельная мотопехотная бригада назначила служебное расследование.

Впоследствии военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, который публично сообщил о самовольном отсутствии, вручили подозрение по факту дезертирства.

В январе 2025 года военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре 2024 года публично самовольно покинул часть, суд освободил от уголовной ответственности. Он вернулся на службу.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Гнездиловым.

Смотрите также: Солдат Гнездилов возвращается на службу после ранее публично объявленного самовольного ухода. ВИДЕО