КСУ визнав неконституційним безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців: скаргу подавав військовий Гнезділов

У середу, 24 червня, Другий сенат Конституційного Суду України ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою військовослужбовця Сергія Гнезділова.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба КСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення КСУ

Зазначається, що суд визнав неконституційною частину восьму статті 176 Кримінального процесуального кодексу України, відтермінувавши втрату чинності цього припису на три місяці.

У рішення сказано, що безальтернативне тримання під вартою військовослужбовців, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні окремих військових кримінальних правопорушень, є несумісним з Конституцією України.

КСУ дійшов висновку, що встановлення законодавцем до військовослужбовців, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні низки злочинів, виключно найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою – порушує вимоги частин першої, другої статті 29 Основного Закону України. Зокрема, це не забезпечує вимоги наявності вмотивованого судового рішення як наслідку судового розсуду.

На думку КСУ, це спотворює саму суть правосуддя.

Також Судом констатовано, що оспорюваний припис КПК не відповідає вимогам статей 6, 21, частинам першій, другій статті 24, частині першій статті 28, частині другій статті 64, частині другій статті 124 Конституції України.

Суддею-доповідачем у справі виступив суддя Конституційного Суду України Василь Лемак.

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Що передувало?

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

56-та окрема мотопіхотна бригада призначила службове розслідування.

Згодом військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, який публічно повідомив про СЗЧ, вручили підозру за фактом дезертирства.

У січні 2025 року військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який у вересні 2024 року публічно самовільно залишив частину, суд звільнив від кримінальної відповідальності. Він повернувся на службу.

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю із Гнезділовим.

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