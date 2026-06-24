Посольство Израиля обвинило Украину в нацизме после акции против ЛГБТ-марша в Киеве

Фото: Олексій Самсонов / hromadske

Посольство Израиля в Украине выразило обеспокоенность в связи с действиями радикального объединения "Братство" во время акции протеста против проведения Марша равенства "КиевПрайд" на Майдане Независимости. Присутствовавшие на мероприятии лица якобы публично выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют.

Об этом говорится в заявлении посольства Израиля в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Израиля

В посольстве Израиля сообщили, что участники акции выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют.

Там подчеркнули, что никакие политические или общественные лозунги не могут оправдывать возрождение нацистских практик в стране, которая сама колоссально пострадала от гитлеровской агрессии.

"Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскверняет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины", — добавили в дипмиссии.

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Напомним, что в Украине действующим законодательством (ст. 436-1 Уголовного кодекса) предусмотрена уголовная ответственность за публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Что предшествовало?

21 июня в Киеве люди вышли на юбилейный десятый марш "КиевПрайд", на котором требовали официального признания семей ЛГБТИК+ людей, а также выступали против принятия нового Гражданского кодекса.

Параллельно по центральным улицам прошло "Шествие в защиту семьи, детей и Украины" — акция противников "КиевПрайда" и сторонников традиционных ценностей.

По сообщениям очевидцев и журналистов, на Майдане Независимости собрались десятки людей, значительная часть которых скрывала свои лица под балаклавами и масками. Среди присутствующих также были замечены люди в военной форме и несовершеннолетние дети.

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