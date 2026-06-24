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Новости Отношения Украины и Израиля
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Посольство Израиля обвинило Украину в нацизме после акции против ЛГБТ-марша в Киеве

Акция против Марша равенства на Майдане Независимости 21 июня
Фото: Олексій Самсонов / hromadske

Посольство Израиля в Украине выразило обеспокоенность в связи с действиями радикального объединения "Братство" во время акции протеста против проведения Марша равенства "КиевПрайд" на Майдане Независимости. Присутствовавшие на мероприятии лица якобы публично выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют.

Об этом говорится в заявлении посольства Израиля в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Израиля

В посольстве Израиля сообщили, что участники акции выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют. 

Там подчеркнули, что никакие политические или общественные лозунги не могут оправдывать возрождение нацистских практик в стране, которая сама колоссально пострадала от гитлеровской агрессии.

"Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскверняет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины", — добавили в дипмиссии.

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  • Напомним, что в Украине действующим законодательством (ст. 436-1 Уголовного кодекса) предусмотрена уголовная ответственность за публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Израиль обвинил Украину в нацизме после акции против ЛГБТ-марша в Киеве.

Что предшествовало?

  • 21 июня в Киеве люди вышли на юбилейный десятый марш "КиевПрайд", на котором требовали официального признания семей ЛГБТИК+ людей, а также выступали против принятия нового Гражданского кодекса. 
  • Параллельно по центральным улицам прошло "Шествие в защиту семьи, детей и Украины" — акция противников "КиевПрайда" и сторонников традиционных ценностей. 
  • По сообщениям очевидцев и журналистов, на Майдане Независимости собрались десятки людей, значительная часть которых скрывала свои лица под балаклавами и масками. Среди присутствующих также были замечены люди в военной форме и несовершеннолетние дети. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День памяти и примирения: Сегодня обновленная версия нацизма имеет маркировку "сделано в России"

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акция (2394) Израиль (2251) Киев (26524) митинг (2503) нацизм (364)
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Топ комментарии
+34
Дивно, у федерації це все лгбт звгалі заборонено і це не заважає Ізраїлю нарощувати торгівлю з кацапами та купувати крадене в Україні зерно.
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24.06.2026 21:11 Ответить
+31
А они Москве такие предъявы кинуть не хотят? У них там русские марши частенько проходят. Ещё там некоторые евреев в турбинах самолётов ловят, или это другое?
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24.06.2026 21:10 Ответить
+29
За обстріли та окупацію московитами України, з 2014 року, влада Ізраїлю, чомусь тихо лупали очима!!
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24.06.2026 21:25 Ответить

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