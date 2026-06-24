Посольство Ізраїлю звинуватило Україну в нацизмі після акції проти ЛГБТ-маршу в Києві

Фото: Олексій Самсонов / hromadske

Посольство Ізраїлю в Україні висловило стурбованість через дії радикального об’єднання "Братство" під час акції протесту проти проведення Маршу рівності "КиївПрайд" на Майдані Незалежності. Присутні на заході особи нібито публічно вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют.

Про це йдеться у заяві посольства Ізраїлю у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Ізраїлю

У посольстві Ізраїлю розповіли, що учасники акції вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют.

Там наголосили, що жодні політичні чи суспільні гасла не можуть виправдовувати відновлення нацистських практик у країні, яка сама колосально постраждала від гітлерівської агресії.

"Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму. Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України", - додали в дипмісії.

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Нагадаємо, що в Україні чинним законодавством (ст. 436-1 Кримінального кодексу) передбачена кримінальна відповідальність за публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Що передувало?

21 червня у Києві люди вийшли на ювілейну десяту ходу "КиївПрайд Марш", на якій вимагали офіційного визнання сімей ЛГБТІК+ людей, а також виступали проти ухвалення нового Цивільного кодексу.

Паралельно центральними вулицями пройшла "Хода на захист сім’ї, дітей та України" –– акція противників "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей.

За повідомленнями очевидців та журналістів, на Майдані Незалежності зібралися десятки людей, значна частина яких ховала свої обличчя під балаклавами та масками. Серед присутніх також було помічено людей у військовій формі та неповнолітніх дітей.

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