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Новини Відносини України та Ізраїлю
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Посольство Ізраїлю звинуватило Україну в нацизмі після акції проти ЛГБТ-маршу в Києві

Акція проти Маршу рівності на Майдані Незалежності 21 червня
Фото: Олексій Самсонов / hromadske

Посольство Ізраїлю в Україні висловило стурбованість через дії радикального об’єднання "Братство" під час акції протесту проти проведення Маршу рівності "КиївПрайд" на Майдані Незалежності. Присутні на заході особи нібито публічно вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют.

Про це йдеться у заяві посольства Ізраїлю у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Ізраїлю

У посольстві Ізраїлю розповіли, що учасники акції вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. 

Там наголосили, що жодні політичні чи суспільні гасла не можуть виправдовувати відновлення нацистських практик у країні, яка сама колосально постраждала від гітлерівської агресії.

"Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму. Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України", - додали в дипмісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КиївПрайд і Хода на захист сім’ї у центрі Києва: правоохоронці забезпечують безпеку. ФОТОрепортаж

  • Нагадаємо, що в Україні чинним законодавством (ст. 436-1 Кримінального кодексу) передбачена кримінальна відповідальність за публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Ізраїль звинуватив Україну в нацизмі після акції проти ЛГБТ-маршу в Києві.

Що передувало?

  • 21 червня у Києві люди вийшли на ювілейну десяту ходу "КиївПрайд Марш", на якій вимагали офіційного визнання сімей ЛГБТІК+ людей, а також виступали проти ухвалення нового Цивільного кодексу. 
  • Паралельно центральними вулицями пройшла "Хода на захист сім’ї, дітей та України" –– акція противників "КиївПрайду" та прихильників традиційних цінностей. 
  • За повідомленнями очевидців та журналістів, на Майдані Незалежності зібралися десятки людей, значна частина яких ховала свої обличчя під балаклавами та масками. Серед присутніх також було помічено людей у військовій формі та неповнолітніх дітей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у День пам’яті та примирення: Сьогодні оновлена версія нацизму має маркування "сделано в России"

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акція (1499) Ізраїль (1995) Київ (20956) мітинг (758) нацизм (171)
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Топ коментарі
+30
Аможе це ви пейсаті фашисти ?
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24.06.2026 21:07 Відповісти
+29
А они Москве такие предъявы кинуть не хотят? У них там русские марши частенько проходят. Ещё там некоторые евреев в турбинах самолётов ловят, или это другое?
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24.06.2026 21:10 Відповісти
+29
Дивно, у федерації це все лгбт звгалі заборонено і це не заважає Ізраїлю нарощувати торгівлю з кацапами та купувати крадене в Україні зерно.
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24.06.2026 21:11 Відповісти

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