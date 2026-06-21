КиївПрайд і Хода на захист сім’ї у центрі Києва: правоохоронці забезпечують безпеку. ФОТОрепортаж

Поліція Києва та придані сили забезпечують публічну безпеку під час проведення масових заходів у центрі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Превентивні заходи правоохоронців

Для забезпечення публічної безпеки та правопорядку залучені працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, рятувальники ДСНС та курсанти Національної академії внутрішніх справ.

Правоохоронці здійснюють необхідні превентивні заходи та стежать за дотриманням публічного порядку в місцях проведення акцій.

Поліція закликає учасників заходів та громадян дотримуватися вимог чинного законодавства, правил безпеки, а також враховувати обмеження, пов’язані з дією воєнного стану.

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У центрі столиці одночасно проходять Марш рівності "КиївПрайд" та "Хода на захист сім’ї, дітей та України"

У неділю, 21 червня, у центрі Києва відбудуться одразу два масові заходи протилежного спрямування. Об 11:00 стартує правозахисний Марш рівності "КиївПрайд", який організатори називають ювілейним, десятим; головна вимога цьогоріч - визнання сімей ЛГБТІК+ людей. Паралельно центральними вулицями пройде "Хода на захист сім’ї, дітей та України" - акція прихильників традиційних цінностей. Про обидва заходи повідомила Київська міська державна адміністрація.

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