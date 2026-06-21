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Новости Фото Защита прав ЛГБТ-общества
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КиевПрайд и Шествие в защиту семьи в центре Киева: правоохранители обеспечивают безопасность. ФОТОрепортаж

Полиция Киева и привлеченные силы обеспечивают общественную безопасность во время проведения массовых мероприятий в центре города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Превентивные меры правоохранительных органов

Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка задействованы сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, спасатели ГСЧС и курсанты Национальной академии внутренних дел.

Правоохранители принимают необходимые превентивные меры и следят за соблюдением общественного порядка в местах проведения акций.

Полиция призывает участников мероприятий и граждан соблюдать требования действующего законодательства, правила безопасности, а также учитывать ограничения, связанные с действием военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ЛГБТ-сообществе: "У всех одинаковые права, несмотря на предвзятость людей"

полицейские на Киевпрайде
полицейские на Киевпрайде
полицейские на Киевпрайде
полицейские на Киевпрайде
полицейские на Киевпрайде
полицейские на Киевпрайде
полицейские на Киевпрайде

В центре столицы одновременно проходят Марш равенства "КиевПрайд" и "Шествие в защиту семьи, детей и Украины"

В воскресенье, 21 июня, в центре Киева состоятся сразу два массовых мероприятия противоположной направленности. В 11:00 стартует правозащитный Марш равенства "КиевПрайд", который организаторы называют юбилейным, десятым; главное требование в этом году — признание семей ЛГБТИК+ людей. Параллельно по центральным улицам пройдет "Марш в защиту семьи, детей и Украины" — акция сторонников традиционных ценностей. Об обоих мероприятиях сообщила Киевская городская государственная администрация.

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Автор: 

Киев (26513) митинг (2502) Нацполиция (17000) ЛГБТ-сообщество (337)
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Топ комментарии
+9
А чому мовчать зоофіли, педофіли й некрофіли? Вони не хочуть прав?
Гуляти так гуляти, я вважаю.
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21.06.2026 09:59 Ответить
+5
одні лгбт підори охороняють інших,і це христианська держава?
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21.06.2026 10:03 Ответить
+5
Підори підорів охороняють.
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21.06.2026 10:10 Ответить

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