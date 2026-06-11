Зеленский об ЛГБТ-сообществе: "У всех одинаковые права, несмотря на предвзятость людей"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо открыто обсуждать с обществом вопросы прав ЛГБТ-сообщества и повышения толерантности.

Об этом он сказал во время презентации результатов государственной инициативы "Тысячевесна", цитирует "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

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Культурный продукт для нормализации ЛГБТ

Защитник Мариуполя Александр Деменко спросил у Зеленского, нужны ли сейчас культурные продукты для нормализации ЛГБТ-сообщества в Украине, а также для повышения толерантности и инклюзии среди населения.

"Я считаю, что нужно с обществом обо всем открыто говорить, и это абсолютно нормально. Мы все здесь с вами, мы защищаем государство, мы одинаковы, и у нас одинаковые права, несмотря на какие-либо предрассудки, извините, людей XV века", - заявил Зеленский.

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Диалог со старшим поколением

Президент также считает, что откровенно говорить о толерантности к ЛГБТ-сообществу нужно не только с детьми, но и со взрослым поколением.

"Я считаю, что мы должны разговаривать не только с нашими детьми, потому что дети у нас гораздо круче, чем наше (поколение - ред.)", - добавил глава государства.

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