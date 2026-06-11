Зеленский об ЛГБТ-сообществе: "У всех одинаковые права, несмотря на предвзятость людей"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо открыто обсуждать с обществом вопросы прав ЛГБТ-сообщества и повышения толерантности.
Об этом он сказал во время презентации результатов государственной инициативы "Тысячевесна", цитирует "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.
Культурный продукт для нормализации ЛГБТ
Защитник Мариуполя Александр Деменко спросил у Зеленского, нужны ли сейчас культурные продукты для нормализации ЛГБТ-сообщества в Украине, а также для повышения толерантности и инклюзии среди населения.
"Я считаю, что нужно с обществом обо всем открыто говорить, и это абсолютно нормально. Мы все здесь с вами, мы защищаем государство, мы одинаковы, и у нас одинаковые права, несмотря на какие-либо предрассудки, извините, людей XV века", - заявил Зеленский.
Диалог со старшим поколением
- Президент также считает, что откровенно говорить о толерантности к ЛГБТ-сообществу нужно не только с детьми, но и со взрослым поколением.
"Я считаю, что мы должны разговаривать не только с нашими детьми, потому что дети у нас гораздо круче, чем наше (поколение - ред.)", - добавил глава государства.
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- Тату... я гей..
Тато спокийно його питає:
- Добре, у тебе є маєток в Буковелі?
- Ні, тату, нема, звісно.
- То може маєш дорогу машину і дачу під Києвом?
- Та де?
- То може хоча б однушку на троєшині?
- Немає.
- То ти, синку, не гей, а звичайнісінький пі*дор*с!
Якщо ці норми входять у дисонанс одні з одними, виникає суспільна напруга і корозія влади на рівні з її некомпетентністю і корупцією.
а релігія не є першоджерелом моралі.
Мені випячування таких стосунків теж не до вподоби. Скажімо, коли хлопець цілує дівчину, то наче все нормально, а коли хлопець хлопця, то вже якось недуже. Але бути толерантним - це не означає схвалювати такі стосунки, а означає допускати їх прийнятність.
У мене двоє дітей. Якщо хтось із них колись скаже мені, що він має нетрадиційну орієнтацію, то я не буду в захваті, але прийму це. Чим би діти не гралися... як то кажуть)