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Новости Защита прав ЛГБТ-общества
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Зеленский об ЛГБТ-сообществе: "У всех одинаковые права, несмотря на предвзятость людей"

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо открыто обсуждать с обществом вопросы прав ЛГБТ-сообщества и повышения толерантности.

Об этом он сказал во время презентации результатов государственной инициативы "Тысячевесна", цитирует "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

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Культурный продукт для нормализации ЛГБТ

Защитник Мариуполя Александр Деменко спросил у Зеленского, нужны ли сейчас культурные продукты для нормализации ЛГБТ-сообщества в Украине, а также для повышения толерантности и инклюзии среди населения.

"Я считаю, что нужно с обществом обо всем открыто говорить, и это абсолютно нормально. Мы все здесь с вами, мы защищаем государство, мы одинаковы, и у нас одинаковые права, несмотря на какие-либо предрассудки, извините, людей XV века", - заявил Зеленский.

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Диалог со старшим поколением

  • Президент также считает, что откровенно говорить о толерантности к ЛГБТ-сообществу нужно не только с детьми, но и со взрослым поколением.

"Я считаю, что мы должны разговаривать не только с нашими детьми, потому что дети у нас гораздо круче, чем наше (поколение - ред.)", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24485) права человека (971) ЛГБТ-сообщество (336)
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Топ комментарии
+16
Мають - тільки для чого ці права вип"ячувати?
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11.06.2026 16:09 Ответить
+9
Мабуть одиноко йому у бункері, мабкть тужить за дЕрьмаком.
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11.06.2026 16:09 Ответить
+8
Приходить син до батька і каже:
- Тату... я гей..
Тато спокийно його питає:
- Добре, у тебе є маєток в Буковелі?
- Ні, тату, нема, звісно.
- То може маєш дорогу машину і дачу під Києвом?
- Та де?
- То може хоча б однушку на троєшині?
- Немає.
- То ти, синку, не гей, а звичайнісінький пі*дор*с!
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11.06.2026 16:13 Ответить
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Мають - тільки для чого ці права вип"ячувати?
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11.06.2026 16:09 Ответить
Бо ще і садомазохізм у них присутній.
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11.06.2026 16:10 Ответить
Бо мораль, мова, культура, сім"я - це нудно і середньовічно. А от порно, травка, содомія і Какая разніца - круто і весело! Розвиток суспільства нліцо.
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11.06.2026 16:15 Ответить
Значить я так розумію і обов'язки.
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11.06.2026 16:09 Ответить
Мабуть одиноко йому у бункері, мабкть тужить за дЕрьмаком.
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11.06.2026 16:09 Ответить
На молодь як майбутній електорат надії мало, почав залицяння до лгбт 😸
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11.06.2026 16:10 Ответить
це він для того щоб його 3.14расом не обзивали...
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11.06.2026 16:10 Ответить
"Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права" - взагалі дотепно)
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11.06.2026 16:12 Ответить
Ну тепер Закон про Антиелгебетеїзм.
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11.06.2026 16:12 Ответить
Приходить син до батька і каже:
- Тату... я гей..
Тато спокийно його питає:
- Добре, у тебе є маєток в Буковелі?
- Ні, тату, нема, звісно.
- То може маєш дорогу машину і дачу під Києвом?
- Та де?
- То може хоча б однушку на троєшині?
- Немає.
- То ти, синку, не гей, а звичайнісінький пі*дор*с!
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11.06.2026 16:13 Ответить
Окрім правових норм в державі діють і моральні в суспільстві, які в Україні базуються на християнських цінностях.
Якщо ці норми входять у дисонанс одні з одними, виникає суспільна напруга і корозія влади на рівні з її некомпетентністю і корупцією.
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11.06.2026 16:15 Ответить
А більше нічого в нас з християнськими ціно тями не базується ? Скажіть будь ласка , а в нас християни тількі на кацапії , в нас та Білорусі ? Чи може ще десь є ?
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11.06.2026 16:21 Ответить
мораль чудово існує поза релігією.
а релігія не є першоджерелом моралі.
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11.06.2026 16:24 Ответить
проблемацього ЛГ*Т контингенту навіть не у релігійному консонанті, і навіть не у публічних парадах а у тому, що їм усе мало, мало і мало. Спочатку їм треба парад. Потім - змусити інших стати такими ж. Змусити у макдональдсах, на святкових заходах, у школах і навіть церквах вивішувати їхні кольорові ганчірки. Потім змусити вносити зміни про "різноманіття", щоб на усіх сайтах було купа вибору придуманих гендерів окрім справжніх. А найгірше те, що у випадку об"єктивної відмови, скажімо, взяти на роботу - вони радо затягають по судам, прикраваючи свою позицію буцім-то "гендерною упередженістю". Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
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11.06.2026 16:34 Ответить
В бибилии есть инцест,ЛГБТ,жестокое убийство детей,геноцид и ещё много прелестей и традиционных ценностей болотных *********. Так что не стоит христианство особо морализировать.
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11.06.2026 16:40 Ответить
💯 В усі часи віруючі вбивали невіруючих а не навпаки...
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11.06.2026 16:55 Ответить
ми всі однакові і мати однакові права - це зовсім не однаково. Хоча можливо це обмовка по Фрейду, тоді єдине питання - хто такі "ми"?
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11.06.2026 16:16 Ответить
мо його плем.я? , яке "тримає світ"
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11.06.2026 16:28 Ответить
Каже мандрівник по світу, людям яких зачинили
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11.06.2026 16:17 Ответить
В Америці народ вже давно відкрито висміює пропаганду содомії, вокізм, фемнізм нудизм-мазохізм та інші збочення.
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11.06.2026 16:21 Ответить
"мага" шолє?😁😁😁
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11.06.2026 17:00 Ответить
але в Італії таким заборонили брати чи виховувати дітей ...Як дорослі люди виправдовують свої забаганки ,то то таке , але дітей треба захищати від зламаного у головах світу , чи за зради своєї натури перед світом ... діти у цюму не винні !!!
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11.06.2026 16:21 Ответить
Ми всі президенти вже було, тепер ми всі лгбт мабуть, ішак знатно дунув
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11.06.2026 16:23 Ответить
Колись, м'яко кажучи, не схвалював одностатеві стосунки. Проте з часом усвідомив, що не маю ніякого права забороняти і вказувати іншим, що їм робити, кого любити і т.д. Якщо це двоє дорослих людей і немає примусу, то будь ласка. Хто я такий, щоб комусь щось забороняти.
Мені випячування таких стосунків теж не до вподоби. Скажімо, коли хлопець цілує дівчину, то наче все нормально, а коли хлопець хлопця, то вже якось недуже. Але бути толерантним - це не означає схвалювати такі стосунки, а означає допускати їх прийнятність.

У мене двоє дітей. Якщо хтось із них колись скаже мені, що він має нетрадиційну орієнтацію, то я не буду в захваті, але прийму це. Чим би діти не гралися... як то кажуть)
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11.06.2026 16:24 Ответить
воно, звісно, так. Хоча навіть гидко думати про те, яким чином вони справляють свої високі почуття. Але дійсно - то справа двох дорослих бородатих дядьок, так би мовити. Та проблема у іншому - а саме у тому, що їм усе мало, мало і мало. Спочатку їм треба парад. Потім - змусити інших стати такимиж. Змусити у макдональдсах, на святкових заходах, у школах і навіть церквах вивішувати їхні кольорові ганчірки. Потім змусити вносити зміни про "різноманіття", щоб на усіх сайтах було купа вибору придуманих гендерів окрім справжніх. А найгірше те, що у випадку об"єктивної відмови, скажімо, взяти на роботу - вони радо затягають по судам, прикраваючи свою позицію буцім-то "гендерною упередженістю". Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
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11.06.2026 16:37 Ответить
Бляха-муха, та вам, курвам що хтось забороняє трахати один одного в сраку? Ні ! ***** один одного аж поки з дупи дим не піде, але не треба лізти на очі та це пропагувати. Що ще треба суспільству зробити, щоб ви підари відчували себе комфортно? Може вам кожен українець має свічку потримати?
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11.06.2026 16:25 Ответить
у давнину це не афішували , тут у Німеччині дійшло до того ,шо вони навіть забувають з відки вилізли , шо дякуючі їх мамам ,вони живуть і мають вибір...І ще натурали в Німеччині ,мають менш захищенність ніж ЛГБТ, а тому шо таким суспільством легше керувати ,та тримати за кольй* ні ...
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11.06.2026 16:27 Ответить
Усі ці спільноти нічого спільного з єдністю не мають, нам потрібна єдність і спільнота у нас одна - Українці. У нас немає в законодавстві законів які виділяли б ЛГБТ, тому незрозуміло в чому проблема і чому до них хтось має якось ствитися по особливому?
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11.06.2026 16:28 Ответить
А для чого ці питання піднімати ? підори чого ви добиваєтесь ? Їбетесь десь в кущах в сраку чи в рот по кутках так і грайтесь , нормальні люди не виставляють свої відео на загальний погляд .
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11.06.2026 16:30 Ответить
права то однакові.., але є одне але, потрібна заборона реклами на збочення..
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11.06.2026 16:30 Ответить
Щодо підвищення толерантності до зоофілів, нічого не казав? Дивно, бо це вже дискримінація і треба відкрито говорити із суспільством щодо цього ліберально-ліричного явища.
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11.06.2026 16:33 Ответить
Обкурений під о рас нарешті вирішив зробити камінг-аут??? Прийшов час розповісти зеленому племені про палкі ночі в бункері, проведені разом з Андрійком в гарячих державотворчих процесах!
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11.06.2026 16:40 Ответить
Я проти всіляких заборон, якщо це ніяк не впливає на оточуюючих тебе людей. Хочеш - бухай, кури траву, нюхай кокс , ганяй по вені, ї%ись в дупу, це особисто твоє діло _ гробити чи не гробити своє життя.... Але, повторюю - це не повинно завдавати шкоди іншим людям...
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11.06.2026 16:40 Ответить
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11.06.2026 16:53 Ответить
Кучма прибрав статтю за мужоложство тепер ці покери продовжують зібрать всіх дірявих і кадирівцям подарувати щоб тваринок не мучили а цю худобу не шкода читай старий завіт
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11.06.2026 16:53 Ответить
Які конкретно має права простий українець зараз в Україні? Абсолютно ніякого, він не захищений, в першу чергу від людоловів, прав вже набагато більше навіть в угорців які живуть в Україні, лицемірне падло.
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11.06.2026 16:53 Ответить
А яке відношення до цього має жидівській чьорт
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11.06.2026 16:55 Ответить
******!На проблеми геїв він час знайшов,на мусорське безкарне свавілля часу немає.Робіть висновки,що для нього важливіше.
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11.06.2026 16:56 Ответить
Гомосексуальність є такою ж самою вродженою інвалідністю як ДЦП. У них уражено генетичний код і це ураження передається виключно по жіночій лінії. Іншими словами, у кожного гея чоловічої статі мати лезбійка. Часто латентна. Стерилізація лезбійок в великій мірі проблему вирішує. Від чоловіків геї народжуються абсолютно нормальні діти з гетерогенною орієнтацією. Від лезбійок тільки лезбійки і геї. Вважати гомосексуальність нормою невірно. Це інвалідність. В усіх народів світу це відхилення довгий час трималось під тиском суспільства в межах 4% населення. 96% не повинні підлащтовувати своє життя під забаганки 4%.
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11.06.2026 16:57 Ответить
зЕЛЕНСЬКИЙ ЩОБ ТИ ЗДОХ ГАНДОН
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11.06.2026 16:58 Ответить
 
 