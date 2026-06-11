Зеленський про ЛГБТ-спільноту: "Усі мають однакові права, попри упередження людей"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно відкрито говорити із суспільством щодо прав ЛГБТ-спільноти та для підвищення толерантності.

Про це він сказав під час презентації результатів державної ініціативи "Тисячовесна", цитує "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

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Культурний продукт для нормалізації ЛГБТ

Оборонець Маріуполя Олександр Деменко запитав у Зеленського, чи потрібні зараз культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти в Україні, а також для підвищення толерантності та інклюзії серед населення.

"Я вважаю, що потрібно із суспільством про все відкрито говорити, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права, незважаючи на будь-які упередження, вибачте, людей із XV століття", — заявив Зеленський.

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Діалог зі старшим поколінням

Президент також вважає, що відверто говорити про толерантність до ЛГБТ-спільноти потрібно не лише з дітьми, а й з дорослим поколінням.

"Я вважаю, що ми повинні розмовляти не тільки з нашими дітьми, бо діти у нас набагато крутіші, ніж наше (покоління – ред.)", - додав глава держави.

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