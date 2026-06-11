УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9567 відвідувачів онлайн
Новини Захист прав ЛГБТ-спільноти
1 507 88

Зеленський про ЛГБТ-спільноту: "Усі мають однакові права, попри упередження людей"

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно відкрито говорити із суспільством щодо прав ЛГБТ-спільноти та для підвищення толерантності.

Про це він сказав під час презентації результатів державної ініціативи "Тисячовесна", цитує "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Культурний продукт для нормалізації ЛГБТ

Оборонець Маріуполя Олександр Деменко запитав у Зеленського, чи потрібні зараз культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти в Україні, а також для підвищення толерантності та інклюзії серед населення.

"Я вважаю, що потрібно із суспільством про все відкрито говорити, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права, незважаючи на будь-які упередження, вибачте, людей із XV століття", — заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЛГБТІК+ спільнота проводить акцію "ЛьвівПрайд": вимагає відкликання проєкту нового Цивільного кодексу. ФОТО

Діалог зі старшим поколінням

  • Президент також вважає, що відверто говорити про толерантність до ЛГБТ-спільноти потрібно не лише з дітьми, а й з дорослим поколінням.

"Я вважаю, що ми повинні розмовляти не тільки з нашими дітьми, бо діти у нас набагато крутіші, ніж наше (покоління – ред.)", - додав глава держави.

Читайте також: Новий Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту, - Стефанчук

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) права людини (609) ЛГБТ-спільнота (272)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Мають - тільки для чого ці права вип"ячувати?
показати весь коментар
11.06.2026 16:09 Відповісти
+20
Приходить син до батька і каже:
- Тату... я гей..
Тато спокийно його питає:
- Добре, у тебе є маєток в Буковелі?
- Ні, тату, нема, звісно.
- То може маєш дорогу машину і дачу під Києвом?
- Та де?
- То може хоча б однушку на троєшині?
- Немає.
- То ти, синку, не гей, а звичайнісінький пі*дор*с!
показати весь коментар
11.06.2026 16:13 Відповісти
+16
Мабуть одиноко йому у бункері, мабкть тужить за дЕрьмаком.
показати весь коментар
11.06.2026 16:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мають - тільки для чого ці права вип"ячувати?
показати весь коментар
11.06.2026 16:09 Відповісти
Бо ще і садомазохізм у них присутній.
показати весь коментар
11.06.2026 16:10 Відповісти
Бо мораль, мова, культура, сім"я - це нудно і середньовічно. А от порно, травка, содомія і Какая разніца - круто і весело! Розвиток суспільства нліцо.
показати весь коментар
11.06.2026 16:15 Відповісти
порно, травка, содомія у Європі ці ціності самі цінні . амиж у Єврпу прагнимо то не мовинні цюго цуратися. бо не візьмуть!
показати весь коментар
11.06.2026 17:14 Відповісти
мова, віра, сім'я,захист держави не на часі для тих і для цього.
показати весь коментар
11.06.2026 17:22 Відповісти
Значить я так розумію і обов'язки.
показати весь коментар
11.06.2026 16:09 Відповісти
Мабуть одиноко йому у бункері, мабкть тужить за дЕрьмаком.
показати весь коментар
11.06.2026 16:09 Відповісти
там вже фаворит Литвин вже є.
показати весь коментар
11.06.2026 17:24 Відповісти
На молодь як майбутній електорат надії мало, почав залицяння до лгбт 😸
показати весь коментар
11.06.2026 16:10 Відповісти
це він для того щоб його 3.14расом не обзивали...
показати весь коментар
11.06.2026 16:10 Відповісти
Щоб АКТИВНО НАЗИВАЛИ.
показати весь коментар
11.06.2026 17:11 Відповісти
То він лідор,чи толерантний 3.14дор?
показати весь коментар
11.06.2026 17:49 Відповісти
"Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права" - взагалі дотепно)
показати весь коментар
11.06.2026 16:12 Відповісти
Ну тепер Закон про Антиелгебетеїзм.
показати весь коментар
11.06.2026 16:12 Відповісти
і 10 років тюрми хто проти голубців
показати весь коментар
11.06.2026 17:25 Відповісти
Приходить син до батька і каже:
- Тату... я гей..
Тато спокийно його питає:
- Добре, у тебе є маєток в Буковелі?
- Ні, тату, нема, звісно.
- То може маєш дорогу машину і дачу під Києвом?
- Та де?
- То може хоча б однушку на троєшині?
- Немає.
- То ти, синку, не гей, а звичайнісінький пі*дор*с!
показати весь коментар
11.06.2026 16:13 Відповісти
Окрім правових норм в державі діють і моральні в суспільстві, які в Україні базуються на християнських цінностях.
Якщо ці норми входять у дисонанс одні з одними, виникає суспільна напруга і корозія влади на рівні з її некомпетентністю і корупцією.
показати весь коментар
11.06.2026 16:15 Відповісти
А більше нічого в нас з християнськими ціно тями не базується ? Скажіть будь ласка , а в нас християни тількі на кацапії , в нас та Білорусі ? Чи може ще десь є ?
показати весь коментар
11.06.2026 16:21 Відповісти
Назвіть хоч одну християнську спільноту, (наголошую - не просто "спільноту людей, окремі члени якої сповідують християнство", а саме "християнську"), яка визнає одностатевість сексуальних стосунків...
показати весь коментар
11.06.2026 17:13 Відповісти
мораль чудово існує поза релігією.
а релігія не є першоджерелом моралі.
показати весь коментар
11.06.2026 16:24 Відповісти
💯
показати весь коментар
11.06.2026 17:33 Відповісти
проблемацього ЛГ*Т контингенту навіть не у релігійному консонанті, і навіть не у публічних парадах а у тому, що їм усе мало, мало і мало. Спочатку їм треба парад. Потім - змусити інших стати такими ж. Змусити у макдональдсах, на святкових заходах, у школах і навіть церквах вивішувати їхні кольорові ганчірки. Потім змусити вносити зміни про "різноманіття", щоб на усіх сайтах було купа вибору придуманих гендерів окрім справжніх. А найгірше те, що у випадку об"єктивної відмови, скажімо, взяти на роботу - вони радо затягають по судам, прикраваючи свою позицію буцім-то "гендерною упередженістю". Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
показати весь коментар
11.06.2026 16:34 Відповісти
В бибилии есть инцест,ЛГБТ,жестокое убийство детей,геноцид и ещё много прелестей и традиционных ценностей болотных *********. Так что не стоит христианство особо морализировать.
показати весь коментар
11.06.2026 16:40 Відповісти
💯 В усі часи віруючі вбивали невіруючих а не навпаки...
показати весь коментар
11.06.2026 16:55 Відповісти
Неправильно... "Віруючі одних поглядів", убивали "віруючих інших поглядів", відмовляючи своїм противникам у праві вірить у щось інше...
показати весь коментар
11.06.2026 17:27 Відповісти
В ім'я Господа вирізались цілі народи.... Щось я не пам'ятаю, щоб атеїсти так само винищували віруючих.... Заздалегідь вибачаюсь, якщо я не правий...
показати весь коментар
11.06.2026 17:44 Відповісти
Згоден... Більше того - "вирізалися" не тільки цілі народи, які вірили в ІНШОГО Бога. Вирізалися й народи, які вірили в одного й того самого Бога - тільки по-різному... Наприклад, шиїти, з суннітами, католики, православні та протестанти... "Старообрядці", з "ніконіанами"... І так далі...А атеїсти не знищували віруючих, по простій причині - вони не були об'єднані в одну спільноту. Вони просто не визнавали релігії, як такої, і їм не треба було "захищать свої погляди", чи нав'язувать їх, іншим...
показати весь коментар
11.06.2026 17:53 Відповісти
Виходить що релігія це зло?
показати весь коментар
11.06.2026 18:02 Відповісти
НУ, як тобі сказать... Релігія (будь-яка) - це своєрідне відображення моралі тієї, чи іншої, людської спільноти... Така собі "проекція суспільного життя, перенесена в психологічну сферу". Більшість людей у релігії шукає підтвердження "правильності" своєї поведінки, та виправдання свїх дій. При цьому ці люди спираються на релігійні заповіді. Таким чином, вони знімають з себе частину відповідальності за власні дії, посилаючись на "божі заповіді", встановлені "кимось іншим"... Більшість лозунгів , на які спиралися в так званих "релігійних війнах" - "В ім'я Господа!", чи "Так хоче бог!", хоча, насправді, люди, просто, хотіли відібрать у сусіда- "невірного", його матеріальні цінності...
показати весь коментар
11.06.2026 18:24 Відповісти
це які атеїсти, совєцкіє, ті що хліб відбирали в 1933-му ?

так, за християнами водилися гріхи, одне вбивство Іпатії (перша відома в історія математикиня) чого варте, але атеїсти в цьому сенсі аж ніяк не ліпші
показати весь коментар
11.06.2026 18:27 Відповісти
А хто тобі сказав, що "савецкие" були атеїстами? Багато релігієзнавців схильні до думки , що "комунізм" - теж має в собі фундаментальні ознаки РЕЛІЇІЇ...
показати весь коментар
11.06.2026 18:38 Відповісти
Ну не скажіть, а як те, що за роки антирелігійної кампанії радянська влада - влада атеїстів, тобто невіруючих вбила або репресувала десятки тисяч священнослужителів і зруйнувала тисячі храмів. Точної статистики немає, оскільки каральні органи часто фальсифікували справи, проте масштаби антицерковного терору в СРСР були катастрофічними.
До початку масових репресій на території ******** України та всього СРСР діяли десятки тисяч культових споруд, а вже до 1947 року в країні залишалося менше ніж 20 тисяч церков. Тисячі історичних, архітектурних та релігійних пам'яток було підірвано, перетворено на склади чи клуби, або розібрано на будівельні матеріали.
Духовенство всіх конфесій (православні, греко-католики, римо-католики та ін.) масово відправляли до концтаборів ГУЛАГу або розстрілювали. Тотальні "чистки" відбувалися під час «Великого терору» 1937-1938 років.
показати весь коментар
11.06.2026 17:42 Відповісти
Тут треба дуже обережно підходить до цього...
По-перше, Біблія - це одна з версій Тори, канонізована єретичною сектою, яка зараз іменується "християнством". Тобто, це таке своєрідне "запозичення " з юдаїзму...
По-друге, Тора писалася на "зламі культур" - не тільки зміни релігії (перехід від "багатобожжя", до "монотеїзму"), але й переходу від кочового, скотарського, до осідлого, землеробського способу життя... Тому мораль людська, в той період, сильно трансформувалася... Це все відображалося у релігійних текстах... Наприклад, знамениті "10 заповідей", у первинному варіанті, кардинально відрізнялися від ********...
Тому те, що колись вважалося "моральним", у інші часи проголошувалось "аморальним"...
показати весь коментар
11.06.2026 17:25 Відповісти
Новий Завіт взагалі не є частиною Тори. А твердження, що християнство "запозичило" - це як сказати, що буддизм просто "запозичив" індуїзм. Так не працює. Бо усе звідкись шось запозичує. Іслам запозичив, іудаїзм та й християнство зрештою низку ідей монотеїзму пекла і рая у певній мірі запозичили з Зороастрізму...
"Єретична секта" - це риторичний прийом, а не аналітичне твердження. З точки зору юдаїзму - можливо. Хоча і юдаїзм сам по собі погряз у різних родах сект та відступництва, як інституція - морально деградував і тому нове вчення - було не про закон, а про свободу .
"10 заповідей у первинному варіанті кардинально відрізнялися" - галімий чос. там у второзаконні невеликі і непринципові зміни.
Лоховські у тебе аргументи. Ніяк не ліпляться до дискусії .
показати весь коментар
11.06.2026 17:58 Відповісти
Ти погано вивчав релігієзнавство...
Тора - це перші п'ять книг єврейської Біблії (Закон Мойсея). Біблія ж - це велика збірка текстів, що включає як ці п'ять книг (як частину Старого Заповіту), так і багато інших, а також Новий Заповіт у християн. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 1, https://russia-israel.com/blog/iudaizm-tora-i-evrejskaya-bibliya-chto-eto-i-v-chem-razlichiya.html 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F 3, https://esu.com.ua/article-39828 4]
Основна різниця полягає в наступному:
Структура:Тора - це звід із 5 книг (Буття, Вихід, Левит, Числа, Второзаконня).Біблія (у християнстві) - складається зі Старого Заповіту (охоплює єврейські священні тексти, або Танах) та Нового Заповіту, який розповідає про життя та вчення Ісуса Христа. [https://russia-israel.com/blog/iudaizm-tora-i-evrejskaya-bibliya-chto-eto-i-v-chem-razlichiya.html 1, https://vue.gov.ua/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 3, https://esu.com.ua/article-39828 4, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F 5]

Первинний варіант 10 заповідей (Декалогу) записаний у Торі у двох автентичних версіях: у книзі Вихід (Шмот) та Повторення Закону (Дварім). Їх єврейський оригінал називається «Асерет ѓа-Дібрot» (Десять проголошень). На скрижалях вони були висічені у формі 10 чітких тверджень. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9 1, http://www.god.in.ua/?page_id=6917 2, https://toldot.com/10Zapovedei.html 3]
Традиційний текст у хронологічному порядку: [http://www.god.in.ua/?page_id=6917 1]
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства.Нехай не буде в тебе інших богів.Не роби собі кумира й жодного зображення того, що на небі вгорі, і що на землі долі.Не вимовляй імені Господа, Бога твого, марно.Пам'ятай день суботній, щоб святити його.Шануй батька твого та матір твою.Не вбивай.Не чини перелюбу.Не кради.Не свідчи неправдиво на ближнього твого.Не жадай [дому ближнього твого, дружини, поля, раба чи всього, що належить ближньому твоєму]
Біблія.

Я - Господь, Бог твій.
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.Пам'ятай день святий святкувати.Шануй батька твого і матір твою.Не вбивай.Не чужолож.Не кради.Не свідчи неправдиво на ближнього твого.Не пожадай жінки ближнього твого.Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
І останнє - "зороастризм " (вогнепоклонство), визнає "свободу вибору людини", та пропагує ДУАЛІЗМ... На відміну від християнства, Ахурамазда (бог світла), протистоїть Айхроманью, (богу пітьми). В зороастризмі вони рівноправні, і лише воля людини, її вибір, є основоположним у цьому протистоянні. Але в християнстві немає такого протистояння між Госполом і Сатаною... Він виступає таким собі "дрібним паскудником", що просто шкодить Богу. І Воля Господа є "керівною та направляючою силою", для християнина. "Дуалізмом" там і не пахне...
показати весь коментар
11.06.2026 18:13 Відповісти
Ти пишеш - "По-перше, Біблія - це одна з версій Тори" . А у наступному пості пишеш - "Біблія ж - це велика збірка текстів, що включає як ці п'ять книг (як частину Старого Заповіту), так і багато інших, а також Новий Заповіт у християн." . То біблія - все ж таки збірка , а не версія тори.
показати весь коментар
11.06.2026 18:39 Відповісти
ми всі однакові і мати однакові права - це зовсім не однаково. Хоча можливо це обмовка по Фрейду, тоді єдине питання - хто такі "ми"?
показати весь коментар
11.06.2026 16:16 Відповісти
мо його плем.я? , яке "тримає світ"
показати весь коментар
11.06.2026 16:28 Відповісти
Каже мандрівник по світу, людям яких зачинили
показати весь коментар
11.06.2026 16:17 Відповісти
В Америці народ вже давно відкрито висміює пропаганду содомії, вокізм, фемнізм нудизм-мазохізм та інші збочення.
показати весь коментар
11.06.2026 16:21 Відповісти
"мага" шолє?😁😁😁
показати весь коментар
11.06.2026 17:00 Відповісти
але в Італії таким заборонили брати чи виховувати дітей ...Як дорослі люди виправдовують свої забаганки ,то то таке , але дітей треба захищати від зламаного у головах світу , чи за зради своєї натури перед світом ... діти у цюму не винні !!!
показати весь коментар
11.06.2026 16:21 Відповісти
Ми всі президенти вже було, тепер ми всі лгбт мабуть, ішак знатно дунув
показати весь коментар
11.06.2026 16:23 Відповісти
Колись, м'яко кажучи, не схвалював одностатеві стосунки. Проте з часом усвідомив, що не маю ніякого права забороняти і вказувати іншим, що їм робити, кого любити і т.д. Якщо це двоє дорослих людей і немає примусу, то будь ласка. Хто я такий, щоб комусь щось забороняти.
Мені випячування таких стосунків теж не до вподоби. Скажімо, коли хлопець цілує дівчину, то наче все нормально, а коли хлопець хлопця, то вже якось недуже. Але бути толерантним - це не означає схвалювати такі стосунки, а означає допускати їх прийнятність.

У мене двоє дітей. Якщо хтось із них колись скаже мені, що він має нетрадиційну орієнтацію, то я не буду в захваті, але прийму це. Чим би діти не гралися... як то кажуть)
показати весь коментар
11.06.2026 16:24 Відповісти
воно, звісно, так. Хоча навіть гидко думати про те, яким чином вони справляють свої високі почуття. Але дійсно - то справа двох дорослих бородатих дядьок, так би мовити. Та проблема у іншому - а саме у тому, що їм усе мало, мало і мало. Спочатку їм треба парад. Потім - змусити інших стати такимиж. Змусити у макдональдсах, на святкових заходах, у школах і навіть церквах вивішувати їхні кольорові ганчірки. Потім змусити вносити зміни про "різноманіття", щоб на усіх сайтах було купа вибору придуманих гендерів окрім справжніх. А найгірше те, що у випадку об"єктивної відмови, скажімо, взяти на роботу - вони радо затягають по судам, прикраваючи свою позицію буцім-то "гендерною упередженістю". Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
показати весь коментар
11.06.2026 16:37 Відповісти
Бляха-муха, та вам, курвам що хтось забороняє трахати один одного в сраку? Ні ! ***** один одного аж поки з дупи дим не піде, але не треба лізти на очі та це пропагувати. Що ще треба суспільству зробити, щоб ви підари відчували себе комфортно? Може вам кожен українець має свічку потримати?
показати весь коментар
11.06.2026 16:25 Відповісти
гарно написали
показати весь коментар
11.06.2026 17:28 Відповісти
у давнину це не афішували , тут у Німеччині дійшло до того ,шо вони навіть забувають з відки вилізли , шо дякуючі їх мамам ,вони живуть і мають вибір...І ще натурали в Німеччині ,мають менш захищенність ніж ЛГБТ, а тому шо таким суспільством легше керувати ,та тримати за кольй* ні ...
показати весь коментар
11.06.2026 16:27 Відповісти
Усі ці спільноти нічого спільного з єдністю не мають, нам потрібна єдність і спільнота у нас одна - Українці. У нас немає в законодавстві законів які виділяли б ЛГБТ, тому незрозуміло в чому проблема і чому до них хтось має якось ствитися по особливому?
показати весь коментар
11.06.2026 16:28 Відповісти
А для чого ці питання піднімати ? підори чого ви добиваєтесь ? Їбетесь десь в кущах в сраку чи в рот по кутках так і грайтесь , нормальні люди не виставляють свої відео на загальний погляд .
показати весь коментар
11.06.2026 16:30 Відповісти
права то однакові.., але є одне але, потрібна заборона реклами на збочення..
показати весь коментар
11.06.2026 16:30 Відповісти
Щодо підвищення толерантності до зоофілів, нічого не казав? Дивно, бо це вже дискримінація і треба відкрито говорити із суспільством щодо цього ліберально-ліричного явища.
показати весь коментар
11.06.2026 16:33 Відповісти
Там інша ситуація - то гвалтівники, до них треба застосовувати карний кодекс.
показати весь коментар
11.06.2026 17:27 Відповісти
Гвалтівники? Треба юридично довести, що вівці це не подобається.
показати весь коментар
11.06.2026 17:28 Відповісти
Вівця згоди не давала, значить гвалтівники
показати весь коментар
11.06.2026 17:58 Відповісти
Обкурений під о рас нарешті вирішив зробити камінг-аут??? Прийшов час розповісти зеленому племені про палкі ночі в бункері, проведені разом з Андрійком в гарячих державотворчих процесах!
показати весь коментар
11.06.2026 16:40 Відповісти
Я проти всіляких заборон, якщо це ніяк не впливає на оточуюючих тебе людей. Хочеш - бухай, кури траву, нюхай кокс , ганяй по вені, ї%ись в дупу, це особисто твоє діло _ гробити чи не гробити своє життя.... Але, повторюю - це не повинно завдавати шкоди іншим людям...
показати весь коментар
11.06.2026 16:40 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2026 16:53 Відповісти
Кучма прибрав статтю за мужоложство тепер ці покери продовжують зібрать всіх дірявих і кадирівцям подарувати щоб тваринок не мучили а цю худобу не шкода читай старий завіт
показати весь коментар
11.06.2026 16:53 Відповісти
Які конкретно має права простий українець зараз в Україні? Абсолютно ніякого, він не захищений, в першу чергу від людоловів, прав вже набагато більше навіть в угорців які живуть в Україні, лицемірне падло.
показати весь коментар
11.06.2026 16:53 Відповісти
може і має відношення, ми ж не знаємо
показати весь коментар
11.06.2026 17:31 Відповісти
******!На проблеми геїв він час знайшов,на мусорське безкарне свавілля часу немає.Робіть висновки,що для нього важливіше.
показати весь коментар
11.06.2026 16:56 Відповісти
Гомосексуальність є такою ж самою вродженою інвалідністю як ДЦП. У них уражено генетичний код і це ураження передається виключно по жіночій лінії. Іншими словами, у кожного гея чоловічої статі мати лезбійка. Часто латентна. Стерилізація лезбійок в великій мірі проблему вирішує. Від чоловіків геї народжуються абсолютно нормальні діти з гетерогенною орієнтацією. Від лезбійок тільки лезбійки і геї. Вважати гомосексуальність нормою невірно. Це інвалідність. В усіх народів світу це відхилення довгий час трималось під тиском суспільства в межах 4% населення. 96% не повинні підлащтовувати своє життя під забаганки 4%.
показати весь коментар
11.06.2026 16:57 Відповісти
Де ви такі байки вичитали? Навчіться фільтрувати те, що нині заполонило Інтернет, нині туди кожний дурень може писати що завгодно, і інші такі ж - передавати це далі...
показати весь коментар
11.06.2026 17:22 Відповісти
То просвітіть нас дрімучих! Я лише нагадаю, що коли в 1992 році італійці вперше відкрили ген який відповідає за гомосексуальність це викликало гей-бум у всьому світі. Геї стали ходити парадами і казати "ми не хворі, це вроджене"... Потім виявилось що це цілий комплекс генів і на сьогодні відкрито вже 6 таких генів. Не соромтесь! Пишіть правду, як ви її бачите і знаєте на базі наукових досліджень.
показати весь коментар
11.06.2026 17:33 Відповісти
"ми однакові"-може зе і однаковий з цією публікою із блакитної устриці але більшість нормальні
показати весь коментар
11.06.2026 17:08 Відповісти
Права звичайно повинні бути у всіх однакові, тільки при порушенні прав людини вона йде до суду, а не на парад. ЛГБТ-паради повинні розцінюватись, як реклама і навʼязування суспільству своєї ідеології, чи як це явище можна назвати. А для зборів цих збочинців хай свої клуби мають і не виставляють на загал свій непотріб. Це їхнє інтимне життя, їм ніхто не заважає, взагалі не розумію їхні претензії. Чпокайтесь собі дома, як вам заманеться.
показати весь коментар
11.06.2026 17:18 Відповісти
Вопрос не в геях, пусть долбятся как хотят и куда хотят, но только сами и тихо. Есть (например) любители жрать говно, так давайте для них прямо на Крещатике уличное кафе откроем- пусть там жрут своё любимое блюдо у всех на глазах.
показати весь коментар
11.06.2026 17:20 Відповісти
А ви в курсі, що вже є нова спільнота збоченців з назвою LGBTQ, тобто з додаванням літери Q. А знаєте, що стоїть за цією літеркою? ПЕДОФІЛІЯ. Тобто оці збоченьці вже починають проштовхувати педофілію разом з гомосексуальним збоченням. Оце і є Європа чи ще ні? УПА не можна, зерно до Європи не можна, Стандарти у нас не такі, але збочення - будь-ласка. А орки саме і акцентують на цих збоченнях для виправдання війни. Так навіщо ми самі орківській пропаганді допомагаємо?
показати весь коментар
11.06.2026 17:28 Відповісти
Почитайте статистику про сексуальные преступления
Основная масса преступников - мужчины ГЕТЕРОСЕКСУАОЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
показати весь коментар
11.06.2026 17:40 Відповісти
По статистике половину этих преступлений совершил Трамп.
показати весь коментар
11.06.2026 18:14 Відповісти
Знакомий художнік показал і дєвчонкі тут же потєрялі інтєрєс?Тобто дєвчонкі ще не знали як мальчікі пісяют а вже вже схильні до лесбійства...Ну раз потєрялі інтєрєс...Наступного разу вони спитають папу - а што такоє підофіл?І художнік конєчно пойдьот навстрєчу малєнькім дєвчьонкам і скажет - пойдємтє покажу...А шо,нормальная сємья...
показати весь коментар
11.06.2026 17:51 Відповісти
Та ми в "курсє дєла", пратівний ....
показати весь коментар
11.06.2026 17:46 Відповісти
Ви вірите, що ЄС вас прийме без дотримання базових прав і свобод?

Доки українське суспільство не подорослішає до рівня, хоча б Чехії, для чого приймати?
От Німеччина прийняла кучу людей без розбору, які цінності сповідують.
Мають розбої і гвалтування, дикарі чи люди, що мають інші цінності?
Хтось з притомних політиків може допустити українців? Лише поодинці, для асиміляціцї
Максимум дати зброю, поки ворог спільний
показати весь коментар
11.06.2026 18:21 Відповісти
Забув додати, нащо було 2 майдани, війна, якщо ментально ближчі до росіян?
Та сама церква
та сама тотальна корупція
тас сама богоізбраність захисників (Європи в даному випадку)
ті самі цінності
та й якщо подивитися на вибрану народом еліту в парламенті, то для чого було пуп рвати?
Було обирати Український вибір з християнськими сімейними цінностями, і не було б війни.
Вже були б в триєдиній союзній республіці
показати весь коментар
11.06.2026 18:30 Відповісти
та які упередження ? дівчинки не хочуть, щоб в їхню вбиральню заходив пісюн, який вважає що він не чоловічої статі

і це не тільки слова: дітей, які змінюють стать, саджають на таку гормональну терапію, що в них мозок не витримує
показати весь коментар
11.06.2026 18:22 Відповісти
 
 