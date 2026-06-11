Зеленський про ЛГБТ-спільноту: "Усі мають однакові права, попри упередження людей"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно відкрито говорити із суспільством щодо прав ЛГБТ-спільноти та для підвищення толерантності.
Про це він сказав під час презентації результатів державної ініціативи "Тисячовесна", цитує "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Культурний продукт для нормалізації ЛГБТ
Оборонець Маріуполя Олександр Деменко запитав у Зеленського, чи потрібні зараз культурні продукти для нормалізації ЛГБТ-спільноти в Україні, а також для підвищення толерантності та інклюзії серед населення.
"Я вважаю, що потрібно із суспільством про все відкрито говорити, і це абсолютно нормально. Ми всі з вами тут, ми захищаємо державу, ми однакові, і в нас однакові права, незважаючи на будь-які упередження, вибачте, людей із XV століття", — заявив Зеленський.
Діалог зі старшим поколінням
- Президент також вважає, що відверто говорити про толерантність до ЛГБТ-спільноти потрібно не лише з дітьми, а й з дорослим поколінням.
"Я вважаю, що ми повинні розмовляти не тільки з нашими дітьми, бо діти у нас набагато крутіші, ніж наше (покоління – ред.)", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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- Тату... я гей..
Тато спокийно його питає:
- Добре, у тебе є маєток в Буковелі?
- Ні, тату, нема, звісно.
- То може маєш дорогу машину і дачу під Києвом?
- Та де?
- То може хоча б однушку на троєшині?
- Немає.
- То ти, синку, не гей, а звичайнісінький пі*дор*с!
Якщо ці норми входять у дисонанс одні з одними, виникає суспільна напруга і корозія влади на рівні з її некомпетентністю і корупцією.
а релігія не є першоджерелом моралі.
так, за християнами водилися гріхи, одне вбивство Іпатії (перша відома в історія математикиня) чого варте, але атеїсти в цьому сенсі аж ніяк не ліпші
До початку масових репресій на території ******** України та всього СРСР діяли десятки тисяч культових споруд, а вже до 1947 року в країні залишалося менше ніж 20 тисяч церков. Тисячі історичних, архітектурних та релігійних пам'яток було підірвано, перетворено на склади чи клуби, або розібрано на будівельні матеріали.
Духовенство всіх конфесій (православні, греко-католики, римо-католики та ін.) масово відправляли до концтаборів ГУЛАГу або розстрілювали. Тотальні "чистки" відбувалися під час «Великого терору» 1937-1938 років.
По-перше, Біблія - це одна з версій Тори, канонізована єретичною сектою, яка зараз іменується "християнством". Тобто, це таке своєрідне "запозичення " з юдаїзму...
По-друге, Тора писалася на "зламі культур" - не тільки зміни релігії (перехід від "багатобожжя", до "монотеїзму"), але й переходу від кочового, скотарського, до осідлого, землеробського способу життя... Тому мораль людська, в той період, сильно трансформувалася... Це все відображалося у релігійних текстах... Наприклад, знамениті "10 заповідей", у первинному варіанті, кардинально відрізнялися від ********...
Тому те, що колись вважалося "моральним", у інші часи проголошувалось "аморальним"...
"Єретична секта" - це риторичний прийом, а не аналітичне твердження. З точки зору юдаїзму - можливо. Хоча і юдаїзм сам по собі погряз у різних родах сект та відступництва, як інституція - морально деградував і тому нове вчення - було не про закон, а про свободу .
"10 заповідей у первинному варіанті кардинально відрізнялися" - галімий чос. там у второзаконні невеликі і непринципові зміни.
Лоховські у тебе аргументи. Ніяк не ліпляться до дискусії .
Тора - це перші п'ять книг єврейської Біблії (Закон Мойсея). Біблія ж - це велика збірка текстів, що включає як ці п'ять книг (як частину Старого Заповіту), так і багато інших, а також Новий Заповіт у християн. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 1, https://russia-israel.com/blog/iudaizm-tora-i-evrejskaya-bibliya-chto-eto-i-v-chem-razlichiya.html 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F 3, https://esu.com.ua/article-39828 4]
Основна різниця полягає в наступному:
Структура:Тора - це звід із 5 книг (Буття, Вихід, Левит, Числа, Второзаконня).Біблія (у християнстві) - складається зі Старого Заповіту (охоплює єврейські священні тексти, або Танах) та Нового Заповіту, який розповідає про життя та вчення Ісуса Христа. [https://russia-israel.com/blog/iudaizm-tora-i-evrejskaya-bibliya-chto-eto-i-v-chem-razlichiya.html 1, https://vue.gov.ua/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 3, https://esu.com.ua/article-39828 4, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F 5]
Первинний варіант 10 заповідей (Декалогу) записаний у Торі у двох автентичних версіях: у книзі Вихід (Шмот) та Повторення Закону (Дварім). Їх єврейський оригінал називається «Асерет ѓа-Дібрot» (Десять проголошень). На скрижалях вони були висічені у формі 10 чітких тверджень. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9 1, http://www.god.in.ua/?page_id=6917 2, https://toldot.com/10Zapovedei.html 3]
Традиційний текст у хронологічному порядку: [http://www.god.in.ua/?page_id=6917 1]
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства.Нехай не буде в тебе інших богів.Не роби собі кумира й жодного зображення того, що на небі вгорі, і що на землі долі.Не вимовляй імені Господа, Бога твого, марно.Пам'ятай день суботній, щоб святити його.Шануй батька твого та матір твою.Не вбивай.Не чини перелюбу.Не кради.Не свідчи неправдиво на ближнього твого.Не жадай [дому ближнього твого, дружини, поля, раба чи всього, що належить ближньому твоєму]
Біблія.
Я - Господь, Бог твій.
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.Пам'ятай день святий святкувати.Шануй батька твого і матір твою.Не вбивай.Не чужолож.Не кради.Не свідчи неправдиво на ближнього твого.Не пожадай жінки ближнього твого.Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
І останнє - "зороастризм " (вогнепоклонство), визнає "свободу вибору людини", та пропагує ДУАЛІЗМ... На відміну від християнства, Ахурамазда (бог світла), протистоїть Айхроманью, (богу пітьми). В зороастризмі вони рівноправні, і лише воля людини, її вибір, є основоположним у цьому протистоянні. Але в християнстві немає такого протистояння між Госполом і Сатаною... Він виступає таким собі "дрібним паскудником", що просто шкодить Богу. І Воля Господа є "керівною та направляючою силою", для християнина. "Дуалізмом" там і не пахне...
Мені випячування таких стосунків теж не до вподоби. Скажімо, коли хлопець цілує дівчину, то наче все нормально, а коли хлопець хлопця, то вже якось недуже. Але бути толерантним - це не означає схвалювати такі стосунки, а означає допускати їх прийнятність.
У мене двоє дітей. Якщо хтось із них колись скаже мені, що він має нетрадиційну орієнтацію, то я не буду в захваті, але прийму це. Чим би діти не гралися... як то кажуть)
Основная масса преступников - мужчины ГЕТЕРОСЕКСУАОЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Доки українське суспільство не подорослішає до рівня, хоча б Чехії, для чого приймати?
От Німеччина прийняла кучу людей без розбору, які цінності сповідують.
Мають розбої і гвалтування, дикарі чи люди, що мають інші цінності?
Хтось з притомних політиків може допустити українців? Лише поодинці, для асиміляціцї
Максимум дати зброю, поки ворог спільний
Та сама церква
та сама тотальна корупція
тас сама богоізбраність захисників (Європи в даному випадку)
ті самі цінності
та й якщо подивитися на вибрану народом еліту в парламенті, то для чого було пуп рвати?
Було обирати Український вибір з християнськими сімейними цінностями, і не було б війни.
Вже були б в триєдиній союзній республіці
і це не тільки слова: дітей, які змінюють стать, саджають на таку гормональну терапію, що в них мозок не витримує