Зеленський у День пам’яті та примирення: Сьогодні оновлена версія нацизму має маркування "сделано в России"

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті та перемоги над нацизмом нагадав, що сьогодні вільний світ має здолати російську агресію.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.



"Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття – війни, після якої мав би бути тільки справжній мир. Саме так тоді мріялось, коли гармати Другої світової почали замовкати.



Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що за 81 рік світ знову змушений зупиняти зло - теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті.

"Оновлена версія нацизму, що має маркування: "сделано в России". Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об’єднаний вільний світ. І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя.

Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ.



Вічна вдячність усім, хто бився проти нацизму та звільнив людей. Світла памʼять усім невинним жертвам Другої світової війни. Слава кожному захиснику життя! Слава Україні!" - підсумував глава держави.

