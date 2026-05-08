Зеленський у День пам’яті та примирення: Сьогодні оновлена версія нацизму має маркування "сделано в России"

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті та перемоги над нацизмом нагадав, що сьогодні вільний світ має здолати російську агресію.

"Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття – війни, після якої мав би бути тільки справжній мир. Саме так тоді мріялось, коли гармати Другої світової почали замовкати.

Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що за 81 рік світ знову змушений зупиняти зло - теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті.

"Оновлена версія нацизму, що має маркування: "сделано в России". Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об’єднаний вільний світ. І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя.

Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ.

Вічна вдячність усім, хто бився проти нацизму та звільнив людей. Світла памʼять усім невинним жертвам Другої світової війни. Слава кожному захиснику життя! Слава Україні!" - підсумував глава держави.

Зеленський Володимир (27707) нацизм (169) росія (69903) День пам’яті та примирення (63)
Топ коментарі
+12
Так, двушечкою.
08.05.2026 10:18 Відповісти
+10
так , зробленно в московії , а цинічна мафіозна система торчка зеленського🤡 ,зрадника України ,зробленна в Україні , "зробивши" народ український , разом з Ізраелям та московією ...
08.05.2026 10:16 Відповісти
+6
Дивно.. Нещодавно вєщав про "какая разніца"і "проста пєрєстать стрєлять", а тепер незадоволений!
08.05.2026 10:15 Відповісти
Дивно.. Нещодавно вєщав про "какая разніца"і "проста пєрєстать стрєлять", а тепер незадоволений!
08.05.2026 10:15 Відповісти
Хватит уже про тот носизьм столетней давности бухтеть. У нас катастрофа с Ордой с востока. А потомки тех самых" носизьдов"львиную долю вкладывают, чтобы Украина выстояла против Орды. Я бы сейчас немца как брата обнял.
08.05.2026 10:37 Відповісти

08.05.2026 11:09 Відповісти
Ні, пане Фома. Потрібно нагадувати і тикати писком у зелене лайно. Бо Вова, який не відомий на плівках міндіча, все своє життя вихваляв кцапів і пропагував русский мир. Все своє життя він принижував і сміявся з українців. В тому, що відбулося в Криму, Донецьку, Луганську і інших містах є частина його роботи.
08.05.2026 11:52 Відповісти
Я говорю о другом. Пора уже забыть гундосить о борьбе с " носизьмом"столетней давности. Немцы сейчас для нас-главный союзник и опора. Всё забудьте былое-сейчас враг общий у Украины и Европы-это Орда с востока.
08.05.2026 12:22 Відповісти
А я нічого проти німців не маю. Я з ними дружив 4 роки ще у 1984 році і самих чесних і порядних людей до них не бачив. Я про Голобородька, який пропагував новий нацизм - русскій мір.
08.05.2026 18:56 Відповісти
Так, мав би привселюдно покатися за "а какая разніца", "нада проста пєрєстать стрєлять", "проста атадвігаєт граніцу", "развєсті вайска", "порноактриса, которая готова принять в любом количестве с любой стороны", "сделаем их вместе" і т.д... А вже потім приступати до характеристики ***** та його касапів... ІМНО.
08.05.2026 19:18 Відповісти
То будем бить по нацистському параду чи ні?
08.05.2026 10:15 Відповісти
"Сьогодні оновлена версія нацизму має маркування "сделано в России, а Пу..н, не напал, а проста атадвігаєт граніцу, нада пєрєстать стрєлять і развєсті вайска.»
08.05.2026 10:17 Відповісти
Вбийте кремлівського фашиста і настане мир на землі 😡
08.05.2026 10:18 Відповісти
аятолу і ще кількох його наступників жахнули США і потім такі як ви верещать що США програли війну Ірану, ви мабуть хочете щоб і Україна програла по такому сценарію бо прийдуть на місце путіна ще більші людожери у яких не буде гальм щодо застосування ЯЗ наприклад?
08.05.2026 11:03 Відповісти
Голова болить з похмілля ?
08.05.2026 11:33 Відповісти
Ще ніколи в історії такого не було коли євреї (Зеленський, Міндіч, Цукерман, Коломойський, Єрмак) і нацисти (Пуйло і ко) так плідно співпрацювали у війні проти України.
08.05.2026 10:23 Відповісти
Ти диви який патріот. А чого ж ти сам особисто чотирижди не пішов "долати російську агресію"?
08.05.2026 10:30 Відповісти
А завтра слуга сатани на лабутенах буде розповідати альтернативну версію історії біомасі на краснай площяді.
08.05.2026 10:30 Відповісти
"…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаём факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…" - Джордж Паттон
08.05.2026 10:39 Відповісти
08.05.2026 10:40 Відповісти
Просто зараз центр Львова нагадує болотну столицю московії, де сотню протестуючих проти нового цивільного кодексупо периметру оточили тисячі поліціянтів, автозаків та працівничків служб, які фільмують і фіксують всіх протестуючих! https://www.facebook.com/sonja.gift.smile/videos/1507605407687685 Це вже та країна мрій лідОра, де тебе в твоєму місті не пускають на звичайний мирний мітинг?!.. Як це не прикро констатувати, але величний за
7 років збудував аналог режиму боліт в Україні! Ганьба такій владі і всім, хто їй служить! Поліція, СБУшники в штатському, автозаки. Це не рашка, це те на що перетворив Україну зелений кремлівський покидьок.
08.05.2026 10:54 Відповісти
Не може такого бути! У нас шалений некомплект "правоохоронців"!
У Національній поліції фіксують некомплект близько 18%, у патрульній поліції - майже 26% Джерело: https://censor.net/ua/n3611967
08.05.2026 11:28 Відповісти
Клоунократія тому що !! Обрана в демократичний спосіб.
08.05.2026 11:35 Відповісти
По перше, ху....лостан нічого не робив, він вкрав цю ідею у нацистської германії, а по друге в ху.... лостані вижили вертухаї труси та бандити. Ось їх послід і став ху....лозалежним
08.05.2026 11:29 Відповісти
Вот тут я с Зеленским согласен даже на 200%.
08.05.2026 12:49 Відповісти
Все вірно сказав Президент України !👍
08.05.2026 13:26 Відповісти
 
 