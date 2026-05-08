Зеленский в День памяти и примирения: Сегодня обновленная версия нацизма имеет маркировку "сделано в России"

Зеленский в День памяти напомнил о нацизме в России

Президент Владимир Зеленский в День памяти и победы над нацизмом напомнил, что сегодня свободный мир должен победить российскую агрессию.

"Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает окончание самой страшной войны ХХ века — войны, после которой должен был наступить только настоящий мир. Именно так тогда мечтали, когда пушки Второй мировой войны начали затихать.

Но война превратила нашу землю в поле жестоких сражений, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни. Потери украинского народа – одни из самых больших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из самых больших. Миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что спустя 81 год мир вновь вынужден останавливать зло — тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти.

"Обновленная версия нацизма с маркировкой: "сделано в России". Преодолеть такую российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир. И я благодарен всем, кто помогает нам защищать жизнь.

Благодарен всем, кто не дает этому российскому режиму диктовать миру, что будет дальше. Защита жизни людей и свободы народов от Путина – это абсолютно достойное почтение памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир.

Вечная благодарность всем, кто сражался против нацизма и освободил людей. Светлая память всем невинным жертвам Второй мировой войны. Слава каждому защитнику жизни! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

Топ комментарии
+12
Так, двушечкою.
08.05.2026 10:18 Ответить
+10
так , зробленно в московії , а цинічна мафіозна система торчка зеленського🤡 ,зрадника України ,зробленна в Україні , "зробивши" народ український , разом з Ізраелям та московією ...
08.05.2026 10:16 Ответить
+6
Дивно.. Нещодавно вєщав про "какая разніца"і "проста пєрєстать стрєлять", а тепер незадоволений!
08.05.2026 10:15 Ответить
Дивно.. Нещодавно вєщав про "какая разніца"і "проста пєрєстать стрєлять", а тепер незадоволений!
08.05.2026 10:15 Ответить
Хватит уже про тот носизьм столетней давности бухтеть. У нас катастрофа с Ордой с востока. А потомки тех самых" носизьдов"львиную долю вкладывают, чтобы Украина выстояла против Орды. Я бы сейчас немца как брата обнял.
08.05.2026 10:37 Ответить

08.05.2026 11:09 Ответить
Ні, пане Фома. Потрібно нагадувати і тикати писком у зелене лайно. Бо Вова, який не відомий на плівках міндіча, все своє життя вихваляв кцапів і пропагував русский мир. Все своє життя він принижував і сміявся з українців. В тому, що відбулося в Криму, Донецьку, Луганську і інших містах є частина його роботи.
08.05.2026 11:52 Ответить
Я говорю о другом. Пора уже забыть гундосить о борьбе с " носизьмом"столетней давности. Немцы сейчас для нас-главный союзник и опора. Всё забудьте былое-сейчас враг общий у Украины и Европы-это Орда с востока.
08.05.2026 12:22 Ответить
А я нічого проти німців не маю. Я з ними дружив 4 роки ще у 1984 році і самих чесних і порядних людей до них не бачив. Я про Голобородька, який пропагував новий нацизм - русскій мір.
08.05.2026 18:56 Ответить
Так, мав би привселюдно покатися за "а какая разніца", "нада проста пєрєстать стрєлять", "проста атадвігаєт граніцу", "развєсті вайска", "порноактриса, которая готова принять в любом количестве с любой стороны", "сделаем их вместе" і т.д... А вже потім приступати до характеристики ***** та його касапів... ІМНО.
08.05.2026 19:18 Ответить
То будем бить по нацистському параду чи ні?
08.05.2026 10:15 Ответить
"Сьогодні оновлена версія нацизму має маркування "сделано в России, а Пу..н, не напал, а проста атадвігаєт граніцу, нада пєрєстать стрєлять і развєсті вайска.»
08.05.2026 10:17 Ответить
Вбийте кремлівського фашиста і настане мир на землі 😡
08.05.2026 10:18 Ответить
аятолу і ще кількох його наступників жахнули США і потім такі як ви верещать що США програли війну Ірану, ви мабуть хочете щоб і Україна програла по такому сценарію бо прийдуть на місце путіна ще більші людожери у яких не буде гальм щодо застосування ЯЗ наприклад?
08.05.2026 11:03 Ответить
Голова болить з похмілля ?
08.05.2026 11:33 Ответить
Ще ніколи в історії такого не було коли євреї (Зеленський, Міндіч, Цукерман, Коломойський, Єрмак) і нацисти (Пуйло і ко) так плідно співпрацювали у війні проти України.
08.05.2026 10:23 Ответить
Ти диви який патріот. А чого ж ти сам особисто чотирижди не пішов "долати російську агресію"?
08.05.2026 10:30 Ответить
А завтра слуга сатани на лабутенах буде розповідати альтернативну версію історії біомасі на краснай площяді.
08.05.2026 10:30 Ответить
"…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаём факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…" - Джордж Паттон
08.05.2026 10:39 Ответить
Просто зараз центр Львова нагадує болотну столицю московії, де сотню протестуючих проти нового цивільного кодексупо периметру оточили тисячі поліціянтів, автозаків та працівничків служб, які фільмують і фіксують всіх протестуючих! https://www.facebook.com/sonja.gift.smile/videos/1507605407687685 Це вже та країна мрій лідОра, де тебе в твоєму місті не пускають на звичайний мирний мітинг?!.. Як це не прикро констатувати, але величний за
7 років збудував аналог режиму боліт в Україні! Ганьба такій владі і всім, хто їй служить! Поліція, СБУшники в штатському, автозаки. Це не рашка, це те на що перетворив Україну зелений кремлівський покидьок.
08.05.2026 10:54 Ответить
Не може такого бути! У нас шалений некомплект "правоохоронців"!
У Національній поліції фіксують некомплект близько 18%, у патрульній поліції - майже 26% Джерело: https://censor.net/ua/n3611967
08.05.2026 11:28 Ответить
Клоунократія тому що !! Обрана в демократичний спосіб.
08.05.2026 11:35 Ответить
По перше, ху....лостан нічого не робив, він вкрав цю ідею у нацистської германії, а по друге в ху.... лостані вижили вертухаї труси та бандити. Ось їх послід і став ху....лозалежним
08.05.2026 11:29 Ответить
Вот тут я с Зеленским согласен даже на 200%.
08.05.2026 12:49 Ответить
Все вірно сказав Президент України !👍
08.05.2026 13:26 Ответить
 
 