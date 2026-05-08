Зеленский в День памяти и примирения: Сегодня обновленная версия нацизма имеет маркировку "сделано в России"

Президент Владимир Зеленский в День памяти и победы над нацизмом напомнил, что сегодня свободный мир должен победить российскую агрессию.

"Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает окончание самой страшной войны ХХ века — войны, после которой должен был наступить только настоящий мир. Именно так тогда мечтали, когда пушки Второй мировой войны начали затихать.



Но война превратила нашу землю в поле жестоких сражений, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни. Потери украинского народа – одни из самых больших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из самых больших. Миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что спустя 81 год мир вновь вынужден останавливать зло — тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти.

"Обновленная версия нацизма с маркировкой: "сделано в России". Преодолеть такую российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир. И я благодарен всем, кто помогает нам защищать жизнь.

Благодарен всем, кто не дает этому российскому режиму диктовать миру, что будет дальше. Защита жизни людей и свободы народов от Путина – это абсолютно достойное почтение памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир.



Вечная благодарность всем, кто сражался против нацизма и освободил людей. Светлая память всем невинным жертвам Второй мировой войны. Слава каждому защитнику жизни! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

