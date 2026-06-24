Считаете ли вы удары по российским НПЗ эффективной стратегией? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

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Из-за атак украинских дронов Московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать как минимум шесть месяцев.
Предприятие является крупнейшим поставщиком топлива в Московской области.
В течение июня его дважды атаковали украинские дроны, вследствие чего НПЗ полностью остановил работу.
Считаете ли вы удары по российским НПЗ эффективной стратегией?
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