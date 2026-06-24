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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москве
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Считаете ли вы удары по российским НПЗ эффективной стратегией? Голосуйте в Telegram-канале Цензора

НПЗ Москви

Из-за атак украинских дронов Московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать как минимум шесть месяцев.

Предприятие является крупнейшим поставщиком топлива в Московской области.

В течение июня его дважды атаковали украинские дроны, вследствие чего НПЗ полностью остановил работу.

Считаете ли вы удары по российским НПЗ эффективной стратегией?

Примите участие в опросе на Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

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