Чи вважаєте ви удари по російських НПЗ ефективною стратегією? Голосуйте в телеграм-каналі Цензора
Через атаки українських дронів Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців.
Підприємство є найбільшим постачальником пального в Московській області.
Впродовж червня його двічі атакували українські дрони, внаслідок чого НПЗ повністю зупинив роботу.
Чи вважаєте ви удари по російських НПЗ ефективною стратегією?
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Допомагаймо Захисникам України та оберігаймо їх щоб зеленський з моноШоблою у ВРУ, не вчинили проти них зради, як з вагнерівцями!!