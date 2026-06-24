Чи вважаєте ви удари по російських НПЗ ефективною стратегією? Голосуйте в телеграм-каналі Цензора

Через атаки українських дронів Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців.

Підприємство є найбільшим постачальником пального в Московській області.

Впродовж червня його двічі атакували українські дрони, внаслідок чого НПЗ повністю зупинив роботу.

Чи вважаєте ви удари по російських НПЗ ефективною стратегією?

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