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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москві
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Чи вважаєте ви удари по російських НПЗ ефективною стратегією? Голосуйте в телеграм-каналі Цензора

НПЗ Москви

Через атаки українських дронів Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше шість місяців.

Підприємство є найбільшим постачальником пального в Московській області.

Впродовж червня його двічі атакували українські дрони, внаслідок чого НПЗ повністю зупинив роботу.

Чи вважаєте ви удари по російських НПЗ ефективною стратегією?

Візьміть участь в опитуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

москва (1388) НПЗ (1058) атака (1697)
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Топ коментарі
+8
Усі дії Захисників України, які в кінцевому результаті призводять до знищення **********, являються законними і прийнятними!!
Допомагаймо Захисникам України та оберігаймо їх щоб зеленський з моноШоблою у ВРУ, не вчинили проти них зради, як з вагнерівцями!!
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24.06.2026 21:22 Відповісти
+7
Кацапа треба нищити всіма доступними методами. Чим більше тим краще. Слава Україні! Слава ЗСУ!
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24.06.2026 21:28 Відповісти
+2
А масованих балістичних атак по ":от москви до самих до окраін" як не було, так і нема.
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24.06.2026 21:24 Відповісти

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